Dünyanın en büyük gölü hangisidir? İşte i̇lk 10 göl

Göl, çevresi karayla çevrili büyük su kütleleri olarak tanımlanır. Neredeyse her kıtada ve birçok coğrafi bölgede (dağlar, çöller, ovalar ve kıyı bölgeleri dahil) göller bulunmaktadır. Uydu verilerine bakıldığında dünya çapında 100 milyondan fazla göl olduğu görülmektedir. Bunlar arasında bazıları ise büyüklükleri açısından oldukça dikkat çekicidir. Bu kapsamda dünyanın en büyük 10 gölü merak edilir.

Dünyanın en büyük gölleri

Hazar Denizi 386.400 kilometrekarelik ölçüsüyle dünyanın en büyük gölü olarak sayılmaktadır. Bir ülke boyutunda olan devasa gölün 5 ülkeye sınırı bulunmaktadır. Bunlar, Kazakistan, Rusya, Türkmenistan, Azerbaycan ve İran olarak sıralanır. Büyüklüğünden dolayı Hazar Denizi olarak anılmaktadır. Hazar Denizi havzasının alt bölümünde ise tahmini 48 milyar varil petrol bulunduğu bilinmektedir.

Superior Gölü – 82.100 km2

Dünyanın en büyük ikinci gölü olarak Superior gölü, 82.100 km2 lik bir alana sahiptir. Öte yandan dünyanın en büyük tatlı su gölü olarak bilinir. 10 bin yıldan daha eski bir tarihi olan göl Kanada ve ABD sınır hattında bulunmaktadır. Bölgedeki tatlı su ihtiyacının %10’unu barındırır.

Victoria Gölü – 69.484 km2

Tatlı suyuyla bilinen Victoria Gölü, Doğu Afrika’daki 69.484 km2’lik bir alana sahiptir.

Kıyılarında Uganda, Kenya ve Tanzanya ülkeleri bulunan göl yüzey alanıyla dünyanın en büyük ikinci tatlı su gölüdür. Başlıca su kaynaklarından biri Nil Nehri'dir. Kıyısı olan ülkeler arasındaki ticaret ve ulaşımı sağladığı için oldukça önemli bir konumdadır.

Huron Gölü – 59.570 km2

Huron Gölü, Kuzey Amerika’da ABD ve Kanada arasında yer almaktadır. Gölün 59.570 km2 yüzey alanı olmakla birlikte Mackinac Boğazı sayesinde Michigan Gölü'ne bağlantısı bulunur. Göl içerisinde yaklaşık 30000 ada bulunmaktadır.

Michigan Gölü – 57.753 km2

Amerika Birleşik Devletleri sınırlarında bulunan Michigan gölü, 57.753 km2 yüzey alanı kaplamaktadır. Bu göl Mackinac Boğazı aracılığıyla Huron gölüne bağlanır. Teknik olarak tek bir göl kapsamında olsalar da evrensel olarak kabul görmez.

Tanganyika Gölü – 32.900 km2

Tanganyika golü, uzunluğu sayesinde uzaydan bile görüntülenebilmektedir. Dünyanın en uzun tatlı su gölü özelliğine sahip olan bu göl, 4 Afrika ülkesi boyunca devam etmektedir. Bunlar Burundi, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Tanzanya ve Zambiya olarak sıralanmaktadır.

32.900 km2 yüzey alanına sahip olan gölün derinliği 1.470 metredir.

Baykal Gölü – 31.500 km2

Baykal gölü, Rusya’nın Sibirya bölgesinde yer alır. Dünya’nın tatlı su kaynakları arasında 5'te 1'ini içerir. Baykal Gölü dünyanın en derin tatlı su gölü olarak bilinmektedir. En derin noktası 1.741 metre olarak ölçülmüştür. Ayrıca dünyanın en eski gölü olmak özelliğini taşır.

Büyük Ayı Gölü (Great Bear Lake) – 31.328 km2

Büyük Ayı Gölü, Kuzey Kutup Dairesi’nde Kanada’nın Kuzeybatı bölgesinde yer alır. 31.328 km2 yüzey alanını kaplayan göl, dünyanın sekizinci büyük tatlı su gölüdür. Öte yandan insan yerleşimlerinden uzakta oluşuyla dünyanın en temiz göllerinden biridir. Kış aylarında iki metre kalınlığa kadar buzla kaplanır.

Malavi Gölü – 29.604 km2

Yüzey olarak 29.604 km2 bir alanı kaplayan Malavi Gölü, tarihi su kütlelerinden biridir. Afrika’nın üçüncü büyük gölü olarak bilinir. Malavi, Tanzanya ve Mozambik bölgesindeki topluluklar tatlı su ve yiyecek ihtiyaçları için Malavi Gölü'nü kullanırlar. Malavi Gölü Milli Parkı'nda 400’den fazla balık türü yaşar. Bu nedenle UNESCO Doğal Dünya Mirası Alanı olarak kabul edilir.

Büyük Esir Gölü – 28.568 km2

Yaklaşık 28.568 km2 alanı kaplayan Büyük Esir Gölü, Kanada’nın Kuzeybatı bölgesinde yer alır. Büyük Ayı Gölü’nden sonra Kanada sınırları içerisinde yer alan ikinci büyük göldür ve 614 metre derinliğe sahiptir. Göl, çevresindeki nehirlerin varlığı açısından hayati bir öneme sahiptir. Kanada kışının sertliği sebebiyle yılın yaklaşık sekiz ayı kısmen donmuş halde bulunur.