Dünyanın en büyük kara deliği keşfedildi! Madde yutmuyor, 36 milyar güneş kitlesine sahip

Bilim insanları Monthly Notices of the Royal Astronomical Society dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, şimdiye kadar gözlemlenmiş en büyük kara deliği keşfetti.

Monthly Notices of the Royal Astronomical Society dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, şimdiye kadar gözlemlenmiş en büyük kara delik keşfedildi. Bu dev kara delik, 36 milyar güneş kütlesine sahip.

Kara delik, Dünya'dan yaklaşık 5 milyar ışık yılı uzaklıkta yer alan ve “Kozmik At Nalı” (Cosmic Horseshoe) adı verilen galakside bulunuyor. Çalışmanın ortak yazarlarından Portsmouth Üniversitesi’nden Prof. Thomas Collett, “Bu şimdiye kadar keşfedilmiş en büyük kara deliklerden biri ve muhtemelen en büyüğü” ifadelerini kullandı.

Dünyanın en büyük kara deliği keşfedildi! Madde yutmuyor, 36 milyar güneş kitlesine sahip 2

UYUYAN KARA DELİK

Bilim insanları, bu kara deliğin kütlesinin, evrendeki fiziksel sınırları zorlayacak seviyede olduğunu belirtiyor. Kara deliğin bulunduğu Kozmik At Nalı galaksisi, "fosil grup" olarak adlandırılan galaksilerden biri. Kara delik, “uyuyan” yani çevresindeki maddeyi yutmadığı ve herhangi bir radyasyon yaymadığı için normal yöntemlerle tespit edilemedi.

