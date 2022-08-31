Dünyanın en büyük penisine sahip olduğu iddia eden cinsel ilişki sırasında yaşadığı zorlukları anlattı

Dünyanın en büyük penisine sahip olduğunu iddia eden Jonah Falcon, İngiltere’nin en çok izlenen sabah programlarından biri olan Bu Sabah (This Morning) şovuna katılmıştı. Phillip Schofield ve Josei Gibson’un sunuculuğunu yaptığı programa katılan Falcon, telefonundan cinsel organını gösteren bir fotoğraf açmıştı. Sunucular adamın cinsel organını görünce büyük bir şaşkınlık yaşamıştı. Cinsel organının büyüklüğünün özel hayatında sorunlara neden olduğunu anlatan Falcon’un itirafları çok konuşuldu.

“UYUM SAĞLAYAMIYORUZ”

Gayriresmi olarak “Dünyanın en büyük penisi” rekorunu elinde bulunduran Falcon bu durumun partnerleriyle arasında uyumsuzluğa neden olduğunu dile getirdi. Cinsel organının büyüklüğünün diğer insanlara eğlenceli geldiğini ifade eden Falcon, “Kadınlar gerçekten çok merak ediyorlar. Ancak aramızda uyum sağlayamıyoruz. Birçok yolu denememe rağmen cinsel hayatım bir türlü düzene girmedi. Cinsel organımın zarar görmemesi için diğer insanlardan daha dikkatli davranmak zorundayım” dedi.



