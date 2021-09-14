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Dünyanın en büyük suni adası olarak biliniyor! Milyarderlerin uğrak noktası olan ada: Palmiye Adaları

14.09.2021 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın gördüğü en iddialı mühendislik projelerinden biri olan Palmiye Adaları, dünyanın en büyük suni adalarındandır. Sadece kum ve kayalardan oluşan Palmiye Adaları, Dubai’nin Basra Körfezi kıyılarının toprakla doldurulması sonucu elde edildi. Uzaydan bile görülebilen Palmiye Adaları, milyarderlerin uğrak noktası oldu.

Dünyanın en büyük suni adası olarak biliniyor! Milyarderlerin uğrak noktası olan ada: Palmiye Adaları

Palmiye Adaları Palm Cumeyra, Palm Jebel Ali ve Palm Deyra’dan oluşuyor. Palm Cumeyra, 2001 yılında Dubai kıyılarında yükseldi. Çevresine uyum sağlaması için tamamen doğal malzemelerle inşa edildi ve 94 milyon metreküp kumdan yapıldı. Kumdan yapılan bu adayı denizden koruyan en önemli nokta ise, 5 buçuk milyon metreküp kayadan yapılan ve adanın çevresini saran bir dalga kırandır. Kum ve kayaların toplamı dünyanın çevresine 2 buçuk metrelik bir duvar örmeye yetiyor. 5 buçuk kilometre uzunluğundaki Palm Cumeyra, 120 bin kişilik bir şehri içinde barındıracak şekilde tasarlanıyor. Lüks villalar, alışveriş merkezleri ve lokantalardan oluşan ada 2006 yılında tamamlandığında bütün evler 3 gün içerisinde satıldı. Ev sahipleri arasında; David Bechkam ve İngiltere Milli Takım futbolcuları da var.

Palmiye Adaları'nın ilki bitmeden, ikincisi Palm Jebel Ali'nin inşaatına başlandı. İkinci ada ilk adanın tam iki katı büyüklüğünde. Halka halindeki su evlerinin görüntüsü Şeyh Veliaht Muhammed bin Raşid el-Maktum'un yazdığı Arapça bir şiiri hatırlatıyor.

Palmiye Adaları'nın sonuncusu olan Palm Deyra ise, Jebel Ali'den de büyük. Palm Deyra, 500 bin kişiyi barındıracak, 14 kilometre uzunluğunda bir ada. Adayı inşa etmek için 1500 milyon metreküp kum kullanılmış.

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Anahtar Kelimeler:
Birleşik Arap Emirlikleri
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