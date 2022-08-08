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Dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için onlarca estetik ameliyat oldu! Göğüsleri bikinisinden taşınca gündem yarattı

08.08.2022 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanada’da yaşayan 25 taşındaki Mary Magdalene isimli sosyal medya fenomeni geçirdiği estetik operasyonlar sayesinde kısa sürede popüler olmayı başardı. Dünyanın en büyük vajinasına ve göğüslerine sahip olmak isteyen Magdalene, 5 yıl boyunca aralıksız estetik operasyonlar için bıçak altına yattı. Estetik operasyonlarıyla tanınan Magdalene deniz kenarında çekilen bikinili pozuyla olay yarattı.

Dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için onlarca estetik ameliyat oldu! Göğüsleri bikinisinden taşınca gündem yarattı

25 yaşındaki Mary Magdalene isimli sosyal medya fenomeni ergenlik döneminden itibaren diğer insanlardan farklı olmak için yoğun bir çaba sarf etmişti. Defalarca estetik operasyon geçiren isim, kısa sürede farklı olma arzusunu estetik ameliyat bağımlılığıyla değiştirdi. Sınırları aşarak dünyanın en büyük vajinasını isteyen Magdalene, son 5 yıl içinde 3 göğüs estetiği, 3 Brezilya popo estetiği, yanak yağı aldırma, kalça dolgusu, Barbie burnu ve kedi gözü ameliyatı ile cinsel organ şekillendirme ameliyatı oldu. Dış görüntüsü nedeniyle insanların tepkisini çeken isim son olarak deniz kenarında tatilin tadını çıkartırken çekilen bikinili bir pozunu paylaştı.

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SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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Fenomen isim sosyal medyada denizin kenarına oturarak poz verdiği bir gönderisini yayınladı. Siyah bikini üstü ve pembe bikini altıyla verdiği poz kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Bir sosyal medya kullanıcısının Magdalene’in güzelliğini öven yorumunun sonrasında tepkiler gecikmedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya estetik
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