Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn nefesleri kesti! Transparan elbisesiyle duşun altından paylaştı

Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn yaklaşık 454 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından son dönemde tatillerinden kesitleri sunuyordu. Cesur bikinili ve mayolu tatil paylaşımlarını beğeni yağmuruna tutulan Llewellyn, hayranlarını şaşırtan bir paylaşım yapmayı tercih etti. Transparan elbisesiyle duşun altında çekilen fotoğraflarını paylaşan Llewellyn takipçilerinin dikkatini çekti.

BİNLERCE BEĞENİ TOPLADI

Sosyal medyada ‘Barbi’ adıyla bilinen Llewellyn, su damlalarından oluşan transparan elbisesiyle duşun altına girdi. Elbisenin vücuduna yapışmasıyla beraber vücut hatları belirginleşen Llewellyn gönderisine, “Bu bir damla” notunu ekledi.

Sosyal medya kullanıcıları Llewellyn’in gönderisine kısa sürede yoğun ilgi gösterdi. Llewellyn’in paylaşımı 6 bin beğeni ve yüzlerce yorum topladı. Bir sosyal medya takipçisi gönderiye, “Bu harika, benzersiz bir damla” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise “Güzelliğin başımı döndürüyor” diyerek ünlü ismin güzelliğini övdü.



