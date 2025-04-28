Dünyanın en çok gol atan futbolcusu kimdir? En çok gol atan futbolcular

Futbol, belli başlı kurallara dayalı bir takım oyunudur. Dünya genelinde de en az ekipman ve düşük maliyetle hemen herkes tarafından oynanabilir bir spor türüdür. Futbol farklı kültürlere sahip kişiler arasında ortak bir bağ da yaratır. Takımlar arasındaki rekabet duygusu maçlara büyük bir heyecan ve tutku kazandırır. Taraftarlar ise maçları takip ederek ortak bir deneyim paylaşırlar. Futbol dünyasına meraklı her insanın bir favori oyuncusu bulunur. Favori oyuncular ise genelde en başarılı olanlar olur. Bu kapsamda dünyanın en çok gol atan futbolcusu merak konusudur.

Dünyanın en çok gol atan futbolcusu kimdir?

1- Cristiano Ronaldo (900+ Gol)

Cristiano Ronaldo, futbol tarihindeki üstün performansıyla 900 gol barajını aşan bir oyuncudur. Ronaldo, kulüp ve milli takım alanlarında attığı gollerle birlikte en çok gol atan futbolcu unvanını korumaya devam etmektedir. Şimdilerde ise Suudi Arabistan'da Al Nassr takımındaki kariyeriyle öne çıkmaktadır.

2- Lionel Messi (838+ Gol)

Arjantinli ünlü futbolcu Lionel Messi, attığı 838'den fazla gol sayesinde listenin ikinci sırasında yer almaktadır. Inter Miami takımında yer alan Messi, futbol camiasında Ronaldo'nun en büyük rakibi olarak bilinmektedir. Görüldüğü üzere efsanevi futbolcu zirveye oldukça yakındır.

3- Pelé (762 Gol)

Futbolun efsanevi diğer isimlerinden biri olan Brezilyalı futbolcu Pelé, attığı 762 golle birlikte dünya futbol camiasında iz bırakan bir başka oyuncudur. Brezilyalı efsane listenin üçüncü sırasında yerini almaktadır.

4- Romario (755 Gol)

Brezilyalı oyuncu Romario, futbol kariyeri boyunca attığı 755 golle birlikte camianın en golcü isimlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Uzun yıllar önce futbolu bırakmış olsa da Romario, listede Pele'nin ardından dördüncü sırada yerini aldı.

5- Robert Lewandowski (655+ Gol)

Barcelona’nın Polonyalı uyruklu forvet oyuncusu Robert Lewandowski, attığı 655'den fazla golle beraber dünyanın en golcü futbolcuları arasında bulunmaktadır. Kariyerinin büyük bir bölümünü Bayern Münih'te geçiren Lewandowski bu takımda attığı goller sayesinde oldukça popülerlik kazanmıştır. Gösterdiği başarılı performans sonrasında ise Barcelona'ya transfer olmuş ve burada gollerine devam etmektedir.

6- Luis Suarez (573 Gol)

Uruguaylı oyuncu Luis Suarez, attığı 573 gol sayesinde listede altıncı sıraya yerleşmiştir. Barcelona ve Atletico Madrid gibi ünlü takımlarda oynayan Suarez, kariyeri süresince golcülük yeteneğiyle futbol tarihine adını yazdırmıştır. Barcelona'da gösterdiği performans sayesinde en çok gol atan futbolcular arasında yerini almıştır.

7- Karim Benzema (473+ Gol)

Fransız asıllı forvet oyuncusu Karim Benzema, attığı 473'den fazla golle en’ler sıralamasına girmiştir. Real Madrid'de uzun seneler boyunca gol makinesi olarak anılan Benzema, İspanya'da oldukça popüler bir kariyere sahip olmuştur. Günümüzde ise Suudi Arabistan’daki Al-Ittihad takımında futbol kariyerini sürdürmektedir. Benzema, en çok gol atan futbolcu sıralamasında yedinci sırada yer almaktadır.

8- Edinson Cavani (457 Gol)

Uruguaylı bir diğer forvet oyuncusu olan Edinson Cavani, attığı 457 golle birlikte adını listeye yazdırmayı başarmıştır. Avrupa liglerinde gösterdiği üstün performansla tanınan Cavani, bilhassa Napoli ve Paris Saint-Germain'deki başarılı performansıyla listede sekizinci sırada yer almıştır.

9- Neymar (439+ Gol)

Brezilyalı oyuncu Neymar, futbol kariyerinde attığı 439 gol sayesinde listenin dokuzuncu sırasında yer almaktadır. Brezilya Ligi'nin Santos'da gösterdiği yüksek performans ile dikkat çeken Neymar, Barcelona'ya transfer olduktan sonra burada da oldukça başarılı bir performans göstermiştir. Günümüzde ise Suudi Arabistan'daki Al-Hilal takımında forma giymektedir.