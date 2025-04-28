Dünyanın en değerli parası hangisi? (2025 döviz değeri sıralaması)

Dünyada gerçekleşen enflasyon, faiz miktarları ve ticari süreçler gibi faktörler döviz kurlarını değiştirmeye devam etmektedir. Dünyada yaygın olarak kullanılan dolar ve euro gibi güçlü para birimleriyle beraber yatırımcılar tarafından heyecanla karşılanan para birimleri de mevcuttur. Dünyadaki para birimleri arasında en değerli para birimleri merak edilmektedir.

Dünyanın en değerli parası hangisidir?

1. Kuveyt Dinarı

Dünyanın en değerli parası Kuveyt dinarı olarak bilinmektedir. Dünya petrolünün %10’unu üreten Kuveyt, uzun yıllardır Amerikan Doları değil Kuveyt dinarı üzerinden ticaret yapmaktadır. Dünyanın en güçlü para birimi olarak bilinen Kuveyt Dinarı, yıllardır birinci sırada yer almaktadır. Ülkenin gayri safi milli geliri kişi başına düşen 81.800 dolardır. Böylece en yüksek gelire sahip olan ülkelerdendir. Kuveyt Dinarı’nın kısaltması KWD olarak kullanılır.

2. Bahreyn Dinarı

Arap ülkelerinden biri olan ve gelirini büyük bir bölümünü petrolden kazanan Bahreyn, dünyanın en değerli para birimleri arasında ikinci sırada yer almaktadır. Kuveyt gibi ekonomisini petrol kaynaklarıyla yöneten Bahreyn Dinarı oldukça değerli bir para birimidir. Resmi Bahreyn Dinarı’nın piyasalardaki kısaltması ise BHD olarak kullanılmaktadır.

3. Umman Riyali

Umman, dünya ticaretinde çok yaygın olmasa da gelirinin büyük bir bölümünü petrol ve stratejik konumdan kaynaklı ulaştırmadan elde etmektedir. Umman, yerel para birimiyle dünyanın en değerli para birimleri arasında üçüncü sırada bulunmaktadır. Umman’ın resmi para biriminin kısaltması ise OMR olarak geçer.

4. Ürdün Riyali

Dünyanın en değerli dördüncü para birimi yine bir Arap ülkesinin para birimi olarak bilinmektedir. Ürdün, diğer Arap ülkelerinde olduğu gibi doğal kaynaklara sahip değil, ancak senelerdir ülkeler arası finans kuruluşları, anlaşmalar çerçevesinde aldığı hibeler, turizm ve hizmet sektörü gelirleri sayesinde oldukça güçlü bir ekonomiye sahiptir. Ürdün resmi para biriminin kısaltması ise JOD olarak kullanılmaktadır.

5. İngiliz Sterlini

Geçmişte ‘’Dünya devi’’ olarak görülen ve sömürgesi altındaki ülkeler sayesinde ekonomik anlamda en güçlü ülkelerden biri olan Birleşik Krallık'ın para birimi Sterlin, günümüzde dünyanın en değerli para birimleri sıralamasında beşinci sırada bulunmaktadır. Dünya genelindeki finans işlemlerinde en çok kullanılan para birimleri arasında ise üçüncü sıradadır. İngiliz Sterlini kısaltması GBP olarak kullanılmaktadır.

6. Cayman Adaları Doları

Dünyanın en değerli para birimleri sıralamasında Cayman Adaları’nın para birimi olan Cayman Adaları Doları altıncı sıradadır. İngiltere’ye bağlı olarak yönetilen ada ülkesi, uluslararası alanda küresel finans merkezi olarak da bilinmektedir. Cayman Adaları’nın para birimi kısaltması KYD olarak geçer.

7. Euro

Yıllardır en değerli para birimleri arasında yer alan Euro listede yedinci sıradadır. Uluslararası finans işlemlerinde en çok kullanılan ikinci para birimidir. Avrupa Birliği ülkelerinin resmi para birimi olarak bilinen Euro, birliğe üye olan 19 ülke tarafından kullanılmaktadır.

8. İsviçre Frangı

Dünya ekonomisinin merkezi konumunda olan ve yıllardır en zengin ülkeler arasında yer alan İsviçre’de ‘’İsviçre Frangı’’ kullanılır. Dünyanın en değerli para birimleri arasında sekizinci sırada bulunan İsviçre, resmi para birimiyle dünya ticaretinde en fazla kullanılan dördüncü para birimine sahiptir. İsviçre Frangı’nın kısaltması ise CHF olarak geçmektedir.

9. Amerikan Doları

Dünya ticaretinde en yaygın kullanılan para birimi olan Amerikan Doları, Dünyanın en değerli para birimleri arasında dokuzuncu sırada yer alır. Dünya ticaretinde oldukça güçlü bir konumda olan Amerikan Doları, dünyada gerçekleştirilen tüm ticaret ve anlaşmalardan ciddi bir gelir sağlamaktadır. Amerikan Doları’nın kısaltması USD olarak geçmektedir.

Önemli uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.