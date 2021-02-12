Dünyanın en derin çukuru olarak bilinen Minry Çukuru nerededir? Mirny Çukuru’nun asıl hikayesi nedir?

“Diamond City (Elmas Şehri)” olarak adlandırılan bölge, Doğu Sibirya’da yer alıyor. İçi boş gibi görünen Mirny Çukuru’nun hikayesi 13 Haziran 1955 tarihinde Mirny kasabasında bulunan elmasa dayanıyor. Elmas yatakları Sovyet jeologlar Yuri Khabardin, Ekaterina Elagina ve Viktor Avdeenko tarafından Amakinsky Seferi sırasında keşfedildi. Bu keşfin temelinde ise Kimberlit olarak bilinen volkanik taşın izinden gitmeleri sayesinde ulaşıldı. Bu keşfin yapılması üzerine jeologlar Rusya’da Lenin Ödülü’ne layık görüldü.

Madenin inşasına bir dönem Sovyetler Birliği’nin liderliğini yapmış olan Joseph Satalin’in planıyla başlandı. Ancak hava şartları sebebiyle kazı madencileri zorladı. Doğu Sibirya’da bulunan elmas yatağına ulaşmak hiç kolay olmadı. Maden kazısının başında zemin dondu ve kazı iyice zorlaştı. Sonrasında ise kısa süre devam eden yaz mevsiminde çukur çamura döndü. Tüm zorluklara rağmen jet motorları ve dinamitler yardımıyla genişletilen çukur, 525 metre derinliğinde ve 1.25 kilometre çapında açıldı.