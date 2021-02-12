Mynet Trend

         
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. Dünyanın en derin çukuru olarak bilinen Minry Çukuru nerededir? Mirny Çukuru’nun asıl hikayesi nedir?

Dünyanın en derin çukuru olarak bilinen Minry Çukuru nerededir? Mirny Çukuru’nun asıl hikayesi nedir?

Seray Üstün Seray Üstün 12.02.2021 16:16 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Dünyanın en derin çukuru olarak bilinen Minry Çukuru nerededir? Mirny Çukuru’nun asıl hikayesi nedir?

2004 yılında rezervleri bittiği gerekçesiyle terk edilen ve dünyanın en büyük ikinci insan yapımı çukuru olan Mirny Çukuru merak uyandırmaya devam ediyor. Peki Minry Çukuru’nun asıl hikayesi nedir? İşte Minry Çukuru hakkında merak edilenler...

“Diamond City (Elmas Şehri)” olarak adlandırılan bölge, Doğu Sibirya’da yer alıyor. İçi boş gibi görünen Mirny Çukuru’nun hikayesi 13 Haziran 1955 tarihinde Mirny kasabasında bulunan elmasa dayanıyor. Elmas yatakları Sovyet jeologlar Yuri Khabardin, Ekaterina Elagina ve Viktor Avdeenko tarafından Amakinsky Seferi sırasında keşfedildi. Bu keşfin temelinde ise Kimberlit olarak bilinen volkanik taşın izinden gitmeleri sayesinde ulaşıldı. Bu keşfin yapılması üzerine jeologlar Rusya’da Lenin Ödülü’ne layık görüldü.

Madenin inşasına bir dönem Sovyetler Birliği’nin liderliğini yapmış olan Joseph Satalin’in planıyla başlandı. Ancak hava şartları sebebiyle kazı madencileri zorladı. Doğu Sibirya’da bulunan elmas yatağına ulaşmak hiç kolay olmadı. Maden kazısının başında zemin dondu ve kazı iyice zorlaştı. Sonrasında ise kısa süre devam eden yaz mevsiminde çukur çamura döndü. Tüm zorluklara rağmen jet motorları ve dinamitler yardımıyla genişletilen çukur, 525 metre derinliğinde ve 1.25 kilometre çapında açıldı.

Maden açıldıktan sonra yılda 10 milyon karat elmas üretildi ve bu elmasların yüzde 20’si yüksek kalitedeydi. Elmas üretimiyle geçen 10 yılda Rusya, en büyük üçüncü elmas üreticisi oldu. 1980 tarihinde ise Mir madeninin en büyük elması çıkartıldı. 1990’lı yıllar Mirny çukuru, yani maden birçok farklı yerel firma tarafından işletildi ve bölge çok fazla göç aldı. Bölgedeki nüfusun çoğu Mir madeninde çalıştı. Mirny kasabası, Mir madeniyle insanlara hem yerleşme hem de iş olanağı sunan bir yer haline geldi.

Mir madeninin küçük bir tehlikesi vardı: Türbülans oluşturması sebebiyle helikopter kazalarına sebebiyet verebiliyor. Bu yüzden Mirny Çukur üzerinde uçuş yapmak yasaktı. Oldukça büyük ve geniş olan bu çukur alçaktan uçan helikopterleri aşağıya çekerek kazalara sebep oluyordu. Sıcaklığın -40 dereceye kadar düştüğü madene yalnızca özel izinle giriliyordu. Mir madeni rezervleri bittiği için 2004 yılında terk edildi.

Büyülü güçlerden Vikinglere uzanan masalsı bir mağara: St. Cuthbert MağarasıBüyülü güçlerden Vikinglere uzanan masalsı bir mağara: St. Cuthbert Mağarası


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da kar yağışı başladı! Uyarılar peş peşe geliyorİstanbul'da kar yağışı başladı! Uyarılar peş peşe geliyor
Dünyanın en yalnız evi! 100 yıldır kimse ulaşamıyorDünyanın en yalnız evi! 100 yıldır kimse ulaşamıyor
Star Wars evreniyle ilgili yapılan anketin sonucu şaşırtmadı Star Wars evreniyle ilgili yapılan anketin sonucu şaşırtmadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Çırılçıplak yatağa girdi: 'Hiç çekinmedim'

Çırılçıplak yatağa girdi: 'Hiç çekinmedim'

Firar etmek imkansızdı! Akıllara durgunluk veren kaçış planı

Firar etmek imkansızdı! Akıllara durgunluk veren kaçış planı

Koronavirüsü bilmişti! Şimdi de bitiş tarihini açıkladı

Koronavirüsü bilmişti! Şimdi de bitiş tarihini açıkladı

Çin takvimine göre hangi burçtansınız?

Çin takvimine göre hangi burçtansınız?

İlginizi Çekebilir

Yeni başlayacaklar için en iyi Kore dizileri

Yeni başlayacaklar için en iyi Kore dizileri

Reklamını en çok o yaptı: 'Porno yayınların Instagram’ı'

Reklamını en çok o yaptı: 'Porno yayınların Instagram’ı'

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Para biriktirmek için öyle bir şey yapıyor ki...

Para biriktirmek için öyle bir şey yapıyor ki...

İddialı filmlerin kadını yine zor bir filme soyundu

İddialı filmlerin kadını yine zor bir filme soyundu

O anları böyle anlattı: 'Çok rahatsız ediciydi'

O anları böyle anlattı: 'Çok rahatsız ediciydi'

Diğer Haberler

Büyülü güçlerden Vikinglere uzanan masalsı bir mağara: St. Cuthbert Mağarası

Şifa deposu! Gökkuşağı renkleriyle St. Cuthbert Mağarası

Doğaüstü güzellikleriyle Türkiye’nin su altındaki 5 batık şehri!

Sular altında bir medeniyet: Türkiye’nin batık şehirleri

İzlanda’da 100 yılı aşkın süredir ıssız olan dünyanın en yalnız evi hikayesiyle dikkatleri çekiyor!

Dünyanın en yalnız evi! 100 yıldır kimse ulaşamıyor

Villa turizmine ilgi “5 yıldızlı konforu” beraberinde getirdi

Yaz tatilinde villada kalmayı düşünenlere müjde!

Zamanda yolculuk yapmaya ne dersiniz? İşte medeniyetin ilk izlerini taşıyan 5 antik kent!

Zamanda yolculuk! Binbir gece masallarındaki antik kentler

Nysa Antik Kenti nerede? Nysa Antik Kenti tarihi, giriş ücreti 2021

Tarih kokan bir yer: Nysa Antik Kenti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.