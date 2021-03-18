Dünyanın en dik yamaçlarından geçerek şirin balıkçı köyüne varan inanılmaz bir yolculuk: Flam Treni

Koronavirüs pandemisinin etkisiyle karantina uygulamalarının yaşandığı zor günlerde herkesin içinde kaçıp gitme isteğinin doğduğuna eminiz. Yeni yerler keşfetme, maceralara atılma tutkusuyla dolan gezginleri büyüleyecek bir tren yolculuğundan bahsetmek istiyoruz. Bu rota tren tutkunları için en unutulmaz ve en büyüleyici güzergahlardan biri olarak biliniyor. Dünyanın en dik yamaçlarından geçerek küçük bir balıkçı kasabası olan Flam’a varıyor. İşte karşınızda Flamsabana...

Türkiye’de tren yolculuğuna olan ilgi özellikle son yıllarda Doğu Ekspresi’yle birlikte artmıştır. Flam treni olarak bilinen rota ise Doğu Ekspresi’nden farklı olarak yemyeşil bir macera ortaya koyuyor. İlk olarak 1924’te inşasına başlanan ve tamamen insan gücüyle yapılan tren hattı 1940’ta açıldı. Günümüzde ise Norveç’in en çok ziyaret edilen üçüncü turistik yeri haline gelmiş durumdadır. Sebebi ise dünyanın en dik tren hattına sahip olması ve sunduğu mükemmel doğa manzaralarıdır. Kısa ama etkili 20.2 km uzunluğundaki rota Norveç’in fyordlarından, dağlarından, şelalelerinden, sayısız ulusal parklarından ve eğer şanslıysanız Kuzey Işıkları’ndan eşsiz manzaralar sunuyor.