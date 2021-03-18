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Dünyanın en dik yamaçlarından geçerek şirin balıkçı köyüne varan inanılmaz bir yolculuk: Flam Treni

Seray Üstün Seray Üstün
18.03.2021 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tren yolculukları sadece yaşlı insanlar için değil, her yaştan insanın zevk alabileceği maceralardan biridir. Yazar A. P. Herbert’in de dediği gibi “Trenle yapılan yavaş bir yolculuk, bize kalan neredeyse tek huzurlu deneyimdir.”

Dünyanın en dik yamaçlarından geçerek şirin balıkçı köyüne varan inanılmaz bir yolculuk: Flam Treni

Koronavirüs pandemisinin etkisiyle karantina uygulamalarının yaşandığı zor günlerde herkesin içinde kaçıp gitme isteğinin doğduğuna eminiz. Yeni yerler keşfetme, maceralara atılma tutkusuyla dolan gezginleri büyüleyecek bir tren yolculuğundan bahsetmek istiyoruz. Bu rota tren tutkunları için en unutulmaz ve en büyüleyici güzergahlardan biri olarak biliniyor. Dünyanın en dik yamaçlarından geçerek küçük bir balıkçı kasabası olan Flam’a varıyor. İşte karşınızda Flamsabana...

Türkiye’de tren yolculuğuna olan ilgi özellikle son yıllarda Doğu Ekspresi’yle birlikte artmıştır. Flam treni olarak bilinen rota ise Doğu Ekspresi’nden farklı olarak yemyeşil bir macera ortaya koyuyor. İlk olarak 1924’te inşasına başlanan ve tamamen insan gücüyle yapılan tren hattı 1940’ta açıldı. Günümüzde ise Norveç’in en çok ziyaret edilen üçüncü turistik yeri haline gelmiş durumdadır. Sebebi ise dünyanın en dik tren hattına sahip olması ve sunduğu mükemmel doğa manzaralarıdır. Kısa ama etkili 20.2 km uzunluğundaki rota Norveç’in fyordlarından, dağlarından, şelalelerinden, sayısız ulusal parklarından ve eğer şanslıysanız Kuzey Işıkları’ndan eşsiz manzaralar sunuyor.

flame

Norveç’in efsanevi turu Flam, yaz ve kış aylarında olmak üzere yılda iki sezon olarak yapılıyor. Trendeki yolculuk boyunca 20 farklı tünelden geçiliyor. Yolculuk Myrdal’da başlayıp küçük balıkçı kasabası Flam’da sona eriyor. Hat 20.2 km uzunluğunda ve yolculuk toplamda 1 saat sürüyor. Yolculuk toplamda 2 aşamadan oluşuyor. Flam’a binmek için önce Oslo’ya gitmek gerekiyor. Oslo-Myrdal arası bu yolculukta size pek çok doğal güzellik eşlik ediyor. Bu hat ise toplamda 500 km uzunluğundadır. Yolculuk boyunca tren hattının yüzde 80’i; yüzde 5.5-6’lık bir eğilme sahiptir ve en yüksek durağı deniz seviyesinden 863 metre yüksekliktedir. Bu macera sırasındaki en güzel an şüphesiz Kjosfossen Şelalesi’nde verilen 2-3 dakikalık moladır.

şelale

Flam hattı Lonely Planet tarafından “Dünyanın En İyi Tren Yolculuğu” olarak nitelendirildi. National Geographic Traveler Dergisi ise Avrupa’daki en iyi 10 tren yolculuğundan biri olarak gösterdi. Bu pek de şaşırılacak bir durum değil çünkü yolculuk boyunca yükseklikleri 140 metreyi bulan pek çok şelale eşlik ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Norveç
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