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Trajik bir aşk hikayesini sembolize eden Ali ve Nino heykelinin hüzünlü dansı!

Seray Üstün Seray Üstün 11.03.2021 14:41 | Son Güncelleme:
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Trajik bir aşk hikayesini sembolize eden Ali ve Nino heykelinin hüzünlü dansı!

Batum’daki “Man and Woman” isimli heykel, Azeri yazar Kurban Said’in 1937’de kaleme aldığı ünlü romanının baş karakterleri Ali ve Nino’nun trajik aşk hikayelerinden esinlenmiştir. Ali isimli Azeri bir genç ve Gürcü prensesi Nino’nun aşkını anlatan bu heykeller görenleri adeta büyülüyor.

Bakü’de 1918-1920 yıllarında Bolşevik işgalinin arifesinde Müslüman bir Azeri genci olan Ali Han Şirvanşir ile Hristiyan Gürcü kızı Nino Kipiani arasında yaşanan imkansız aşkı konu edinen bu anıt Tamara Kvesitadze tarafından dizayn edilmiş ve tüyler ürperten bir özelliği var. Azeri yazar Kurban Said'in yazdığı '' Ali and Nino: A Love Story '' isimli bir kitaptan uyarlanarak sanata dönüştürülen bu aşk her akşam saat 19:00’da heraket etmeye başlıyor.

NİNO VE ALİ

Azeri bir genç olan Ali ve Gürcü prenses Nino’yu temsil eden, bir kadın ve bir erkek figüründen oluşan 8 metre yüksekliğindeki 7 tonluk çelik heykel Gürcü sanatçı Tamar Kvesitadze’nin imzasını taşıyor. Heykel, özel aydınlatmasıyla her akşam saat 19:00’da hareketleniyor ve iki figür yavaşça birbirlerine yaklaşıyor. Ancak kavuşma kısa sürüyor, Ali’nin Sovyet işgali sırasında hayatını kaybetmesi ve iki aşığın ayrı düşmesini temsilen, kadın ve adam figürleri birbirlerinin içinden geçerek tekrar ayrılıyor ve birbirlerini arkalarında bırakıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Gürcistan
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