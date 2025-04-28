Dünyanın en fakir ülkesi hangisi ve neden fakir?

Dünya genelinde ekonomik ve sosyal konular bakımından zorlu şartlarla mücadele eden birçok ülke bulunmaktadır. Gelir düzeyi son derece kısıtlı olup, buna bağlı olarak düşük yaşam standartlarıyla öne çıkan bu ülkeler, diğer ülkeler ile kıyaslandığında oldukça zor durumdadır. Öyle ki bu ülkelerin vatandaşları günlük hayatlarını sürdürmekte bile büyük zorluklarla karşılaşmaktadırlar. Bu kapsamda dünyanın en fakir ülkesinin neresi olduğu ve neden fakir olduğu merak edilen konulardan biridir.

Dünyanın en fakir ülkesi hangisi?

Doğu Afrika bölgesinde denize kıyısı olmayan Burundi, dünya çapında kişi başına düşen gelir bakımından en fakir ülke olma özelliğine sahiptir. Dünya Nüfus İncelemesi’nin paylaştığı bilgilere göre Burundi ülkesinde yıllık kişi başına düşen Gayri Safi Milli Geliri (GSMG) yalnızca 270 dolar civarındadır. Bu oran ise Dünya genelindeki en düşük gelir seviyesini ifade etmektedir.

Ülkenin kuzeyinde Ruanda, doğu ve güneydoğusunda Tanzanya, batısında Kongo ve güneybatısında ise Tanganika Gölü ülkeyi yer almaktadır. Burundi’nin başkenti Gitega, ekonomik faaliyetlerinin sürdüğü en önemli şehir ise Bujumbura olarak öne çıkmaktadır.

Toplum genelinin kırsalda yaşadığı bir ülke olan Burundi’deki kentlerde yaşam oranı yaklaşık %14 olduğu bilinmektedir. Ülkede yaşayan her ailenin ortalama 6,7 çocuğu olması nedeniyle ülkede km² başına 315 kişi düşmektedir. Bu durum ise ülkeyi dünyanın yoğun nüfuslu ülkelerinden biri yapmaktadır. Burundi çeşitli toplum yapısıyla bilinen, resmi dil olarak Rundice, Fransızca ve İngilizce kullanan bir ülkedir.

Burundi'nin kapladığı alana bakıldığında ise ülkemizin en büyük şehri olan Konya’dan bile küçük olduğu görülür. Afrika kıtasındaki en küçük ülkelerden biri olan Burundi’de insan nüfusu devamlı arttığından tarımın ülkeye yetmemesi ve orman alanlarının tükenmesi gibi sorunlar da yaşanmaktadır. Ülkedeki vatandaşların sadece %2’lik bir bölümü 65 yaş üstüdür. Bu ise ülkedeki sağlık sisteminin oldukça kötü olduğu anlamına gelmektedir.

Fakirliğin yanı sıra Burundi yolsuzluk, altyapı sorunları, sağlık ve eğitim gibi hizmetlere ulaşım konusunda da zorluklarla mücadele eden bir ülkedir. Ülkede ishal, hepatit, tifo, sıtma, humma ve kuduz gibi hastalıklar yaygın bir şekilde görülmektedir. AIDS konusunda ise ülke Afrika kıtasının genelinin aksine düşük bir oranda görülmektedir. Dünyanın en fakir ülkesi olarak nitelendirilen Burundi, Dünya Mutluluk Raporu’na göre de dünyanın en mutsuz ülkesidir.

Neden fakir?

Burundi ülkesindeki fakirliğin ve geri kalmışlığının en büyük nedenlerinden biri siyasi istikrarsızlık ve ülkede yaşanan iç gerginliklerdir. Senelerce devam eden huzursuzluk ortamı, ülkenin kalkınma konusundaki çabalarını büyük oranda olumsuz etkilemiştir. Bununla beraber sınırlı sayıdaki doğal kaynaklar ve yetersiz altyapı, ekonomik kalkınmayı engelleyen önemli nedenler arasında yer alır.

Ülke vatandaşlarının yüzde 80’inden fazlası tarımsal faaliyetler sayesinde yaşamını devam ettirir. Fakat sıklıkla görülen kuraklık, tarım tekniklerinin yetersiz olması ve altyapı eksiklikleri nedeniyle tarımsal faaliyetlerin devamı açısından olumsuz durumlardır. Öte yandan ülke ekonomisinin büyük bir kısmı kahve ve çay ihracatına dayanır. Bu durum ise uluslararası fiyatlardaki istikrarsızlıklara karşı ülkeyi korumasız hâle getirmektedir.

Burundi’deki kişi başı 270 dolarlık gelir miktarı zengin ülkelerle kıyaslandığında aradaki uçurumu gözler önüne sermektedir. Burundi ile gelişmiş ülkeler arasındaki ekonomik farkın 290 kat olduğu tahmin edilmektedir.

Dünyanın en fakir ülkeleri arasında Burundi tek başına değildir. Dünya çapında kişi başına düşen gelirin en düşük olduğu ülkelerin çoğu Afrika kıtasında bulunur.