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Dünyanın en gizemli yeri! Transilvanya’nın ‘Bermuda Üçgeni’ olarak bilinen esrarengiz ormanı: Hoia Baciu

09.09.2021 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya üzerinde pek çok yer esrarengiz hikayeleriyle ünlendi. Korku filmlerini aratmayan bu mekanlar çözülemeyen sırlarıyla tüyler ürpertmeye devam ediyor. Sizler için Transilvanya’da bulunan ve perili olarak anılan Hoia Baciu Ormanı'nı araştırdık. Bu ormana girmek cesaret ister!

Dünyanın en gizemli yeri! Transilvanya’nın ‘Bermuda Üçgeni’ olarak bilinen esrarengiz ormanı: Hoia Baciu

Kont Dracula’nın ana vatanı olarak bilinen Tarsilvanya, bu efsanenin yanında sıra dışı bir ormana sahip. 250 hektarlık alanı ile Transilvanya’nın üzerine yayılan bu orman bölge halkı tarafından kulaktan kulağa yayılan pek çok efsanenin baş kahramanı olmayı başardı. ‘Bermuda Üçgeni’ olarak da bilinen bu orman ilk başta ağaçların şekilleriyle merak uyandırsa da asıl ürkütücü olan kısmı paranormal olayların yaşanması ve UFO olaylarıyla gündeme gelmesidir. Ormanda yaşanan paranormal olaylar ilk olarak 1960 yılında gündeme gelse de bölgenin yerlileri 15. yüzyıldan beri ormanın içerisinde bir kadının dolaştığını gördüklerini iddia ediyor.

ONLARCA İNSAN KAYBOLDU

ufo

1968 yılında biyolog Alexandru Sift, ormanın üzerinde uçan bir nesne gördüğünü söyleyerek onu fotoğrafladı. Bu olayın sonrasında orman yalnızca hayaletlerle değil, uzaylı ve UFO efsaneleriyle de anılmaya başlandı.

UFO fotoğrafının çekilmesinden kısa bir süre sonra ise bir çoban ve 200 koyunu ormanın içinde arkalarında hiçbir iz bırakmadan ortadan kayboldu. Çoban ve sürüsünün dışında yıllar içinde bu ormana gezmeye giden insanların ortadan kaybolduğuna inanıyor.

ORMANDAN DÖNENLERDE SEMPTOMLAR GÖRÜLÜYOR

Ormanla ilgili ortaya atılan UFO, hayalet ve kayıp hikayelerinin dışında oldukça ilginç bir özelliğinden daha bahsediliyor. Ormana giren insanların yanık, şiddetli kaşıntı, mide bulantısı, yüksek ateş ve nöbet geçirdiğini iddia ediyor. Bu semptomlar araştırıldığında ise bölgede yer alan toprağın radyoaktif olduğu ortaya çıktı.

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