Dünyanın en güçlü hayvanı hangisidir? İşte şaşırtan liste

Doğadaki hayvanlar, birçok farklı özellikleriyle birbirlerinden ayrılır. Bazı türlerin güç ve dayanıklılık yönünden ön plana çıktığı görülür. Hayvan türleri arasındaki güç oranını ölçmek çoğunlukla mümkün olmayabilir. Zira hepsi kendi ortamlarında birbirinden benzersiz özellikler gösterebilirler. En güçlü hayvan türlerini belirlemek için fiziksel yapı, avlanma yetenekleri ve yaşam alanlarındaki uyumlarını göz önünde bulundurmayı gerektirir. Bu kapsamda dünyanın en güçlü hayvanları merak edilmektedir.

Dünyanın en güçlü hayvanı hangisidir?

Boz ayılar, kendi ağırlıklarının yaklaşık olarak %80'ini taşıyabilecekleri bir güce sahiptirler. Bu ise yaklaşık 500 kg kadar bir ağırlığı taşıyabilecekleri anlamına gelir. Güçlü pençeleri ve kaslı yapıları sayesinde avlanma yetenekleri oldukça iyidir. Bilimsel camiadaki adı Urcus arctos olan Boz ayılar sıklıkla Avrasya’nın kuzeyinde ve Kuzey Amerika’da görülen bir türdür. Buna rağmen tehlikeli türler arasında asgari düzeyde oldukları bilinir.

2. Anakonda

Anakondalar avlarını sıkıştırma yetenekleri sayesinde şöhret kazanmışlardır. Yaklaşık 250 kg kadar bir ağırlığı rahatlıkla sıkıştırabilirler. Bu güç avlanma esnasında oldukça kritiktir. Zira avlarını boğarak öldürürler.

Fil, kara hayvanları içerisinde en güçlülerden biri olarak kabul edilir. Afrika’daki fillerin, 9 ton ağırlığa kadar yük kaldırabildikleri bilinir. Bu güç fillerin hem avlanıp avlarını taşımalarına hem de doğadaki zorlu koşullara karşı dayanıklı olmalarını sağlar.

4. Musk Öküzü

Öküzler, kendi ağırlıklarını %150 oranında çekebilirler. Bu ise 900 kg'lık bir ağırlığı taşıyabilecekleri anlamına gelir. Boynuzlugiller ailesinden olan Musk öküzleri, Arktik bölgede hayatlarını devam ettirirler. Kalın derileri yapılarıyla da öne çıkan Musk öküzleri, 12 - 20 yıl arası kadar yaşayabilirler.

Kaplanlar, kendi ağırlıklarından iki kat fazlasını taşıyabilirler. Bu ise yaklaşık 550 kg'lık bir ağırlığı taşıyabilecekleri anlamına gelir. Kaplanların kuvvetli çene yapıları ve kasları avlarını çekmek ve yüksek yerlerden atlamak için oldukça önemlidir. Kedigiller arasında yer alan kaplanlar, büyük kedi ailesinin 4 üyesinden biri olarak bilinmektedir. Turuncu ve kahverengi arasında değişen renkleri ile öne çıkan kaplanlar, güçlü ön ayaklara sahiptirler. Bilhassa ağız yapıları güçlü olduğundan kedigiller arasındaki en güçlü türdür.

6. Kartal

Kartallar, uçarken bile kendi ağırlıklarının 4 katını taşıyabilirler. Yaklaşık 7-8 kg ağırlığındaki bir kartalın 28-32 kg bir avı taşıyabileceği anlamına gelir. Güçlü kanat yapıları ve keskin pençeleriyle avlarını yakalama ve taşıma konusunda büyük bir avantaja sahiptirler.

7. Goril

Goriller, kendi ağırlıklarının 10 katını taşıyabilirler. Bu oran ise gorillerin yaklaşık 2000 kg'lık bir ağırlığı taşıyabilecekleri anlamına gelir. Güçlü ve kaslı yapıları, ağaçlarda hareket etmeleri ve ağırlık taşımalarını sağlar.

8. Yaprak kesici karıncalar

Yaprak kesici karıncalar, kendi ağırlarının 50 katını kaldırabilirler. Bu durum ise küçük olan böceklerin, kendi boyutlarına göre oldukça güçlü bir yapıya sahip oldukları anlamına gelir.

9. Gergedan Böceği

Gergedan böceklerinin kendi ağırlıklarının 850 katını taşıyabildikleri bilinir. Bu da yaklaşık 65 tonluk bir ağırlığı kaldırabilecekleri anlamına gelir. Bu böceklerin, ufak vücutlarına göre sahip oldukları güç oldukça fazladır. Bu sayede dünyanın en güçlü böcekleri olarak bilinirler.

10. Gübre Böceği

Gübre böcekleri, kendi ağırlıklarının 1141 katı ağırlığı taşıyabilirler. Bu ise yaklaşık 6 tane çift katlı otobüsün ağırlığına eşdeğer bir orandır. Bu güç küçük yapıya sahip olmalarına rağmen oldukça fazladır. Bununla beraber gübre böceklerinin birçok ortamda yaşayabildikleri görülür.