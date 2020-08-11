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Dünyanın en güçlü kadın liderleri! Listede Türkiye'den de bir isim var

Göksi Beköz Göksi Beköz
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Yönetici denildiğinde maalesef geçmiş günlerden beri akıllara sadece "erkekler" gelir. Aslında dünyanın geneline baktığımız zaman kadın lider sayısının da azımsanamayacak kadar çok olduğunu görürüz. Dünyadaki kurallarda söz sahibi olan, gücü elinde bulunduran kadın devlet başkanlarının kimler olduğunu merak mı ediyorsunuz?

Dünyanın en güçlü kadın liderleri! Listede Türkiye'den de bir isim var

Tarihe yön veren, devletlerin yönetim şekillerinde söz sahibi olan birçok kadın lider var. İşte dünyanın birbirinden güçlü, ileride tarihin akışını da değiştirebilecek cesarete sahip kadın liderleri!

ANGELA MERKEL - ALMANYA

2005 yılından beri Almanya başbakanı olan Angela Merkel, dünyanın en güçlü kadın liderlerinden biri. Aynı zamanda ilk kadın şansölye olarak da anılan Merkel, II. Dünya Savaşı'ndan beri Alman şansölyesi olan en genç kişi...

TANSU ÇİLLER - TÜRKİYE

Listemizde sırada bir Türk kadını var. Türkiye'nin ilk ve tek kadın başbakanı olan Tansu Çiller'in başarılarla dolu bir kariyeri var... İktisat alanında etkili ve başarılı bir profesör olan Çiller'in 9 tane de kitap yayını var.

BEATRIZ MERINO LUCERO - PERU

Listemizde bir tane daha ülkesinin "ilk kadın başbakanı" olan isim yer alıyor. Başbakanlık dönemi çok kısa sürse de Lucero kadın haklarını çok şiddetli bir biçimde savunmuştur. Şu anda kendisi Peru'da avukatlık görevini sürdürmeye devam ediyor.

MARGARET THATCHER - İNGİLTERE

II. Dünya Savaşı'nın ardından ekonomik alanda büyük bir çöküntüye uğrayan İngiltere'yi 11 yıl boyunca çok iyi bir biçimde yöneten Margaret Thatcher, özellikle soğuk savaş döneminde karşı cephede yer alan ülke yöneticilerinin bile saygısını kazanan ender isimlerden biridir. Ülkesinde en uzun süre başbakanlık yapan Thatcher, "Demir Leydi" olarak anılmış ve İngiltere'nin ilk kadın başbakanıdır.

CRISTINA FERNANDEZ DE KIRCHNER - ARJANTİN

Arjantin eski devlet başkanlarından Nestor Kirchner'in eşi olan Fernandez, 2007 yılından bu yana ülkesinde görevini başarıyla sürdürmektedir.

ELLEN JOHNSON - LİBERYA

Liberya'nın ilk kadın ve en başarılı başbakanı sayılan Ellen Johnson, iktidara geldikten sonra ülkesini başarılı bir şekilde kalkındırmıştır. Bu güçlü ve başarılı kadın Harvard Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünü dereceyle bitirmiştir.

BENAZİR BUTTO - PAKİSTAN

Pakistan'da iki kez başbakanlık unvanına sahip olan Benazir Butto'nun babası eski devlet başkanlarından biridir. Eğitimini Oxford Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlayan Benazir Butto ne yazık ki 2007 yılında uğradığı bir bombalı saldırı sonucunda hayata veda etti.

BEATA SZYDLO - POLONYA

2015 yılında başka bir kadın başbakandan görevini devralan Szydlo ülkesi Polonya'yı halen başarılı bir şekilde yönetiyor.

PARK GEUN-HYE - GÜNEY KORE

Geun-hye seçimi kazandığı 2012 yılından bu yana ülkesinin kalkınması adına birçok başarıya da imza attı.

YULİYA TİMOŞENKO - UKRAYNA

Ukrayna'nın ilk kadın başbakanı Timoşenko sert Rus muhalifliğiyle adından sıkça söz ettiren kadın liderlerden biri. Ukrayna'daki turuncu devrimin başrol oyuncularından olan olan Yuliya Timoşenko, aynı zamanda ülkesindeki en zengin iş kadınları arasında yer alıyor.

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