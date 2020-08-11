Dünyanın en güçlü kadın liderleri! Listede Türkiye'den de bir isim var

Tarihe yön veren, devletlerin yönetim şekillerinde söz sahibi olan birçok kadın lider var. İşte dünyanın birbirinden güçlü, ileride tarihin akışını da değiştirebilecek cesarete sahip kadın liderleri!

ANGELA MERKEL - ALMANYA

2005 yılından beri Almanya başbakanı olan Angela Merkel, dünyanın en güçlü kadın liderlerinden biri. Aynı zamanda ilk kadın şansölye olarak da anılan Merkel, II. Dünya Savaşı'ndan beri Alman şansölyesi olan en genç kişi...

TANSU ÇİLLER - TÜRKİYE

Listemizde sırada bir Türk kadını var. Türkiye'nin ilk ve tek kadın başbakanı olan Tansu Çiller'in başarılarla dolu bir kariyeri var... İktisat alanında etkili ve başarılı bir profesör olan Çiller'in 9 tane de kitap yayını var.

BEATRIZ MERINO LUCERO - PERU

Listemizde bir tane daha ülkesinin "ilk kadın başbakanı" olan isim yer alıyor. Başbakanlık dönemi çok kısa sürse de Lucero kadın haklarını çok şiddetli bir biçimde savunmuştur. Şu anda kendisi Peru'da avukatlık görevini sürdürmeye devam ediyor.

MARGARET THATCHER - İNGİLTERE

II. Dünya Savaşı'nın ardından ekonomik alanda büyük bir çöküntüye uğrayan İngiltere'yi 11 yıl boyunca çok iyi bir biçimde yöneten Margaret Thatcher, özellikle soğuk savaş döneminde karşı cephede yer alan ülke yöneticilerinin bile saygısını kazanan ender isimlerden biridir. Ülkesinde en uzun süre başbakanlık yapan Thatcher, "Demir Leydi" olarak anılmış ve İngiltere'nin ilk kadın başbakanıdır.