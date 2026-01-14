Mynet Trend

Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu! İşte Türkiye'nin sıralaması

Londra merkezli danışmanlık şirketi Henley & Partners 2026 yılının en güçlü pasaportlarını açıkladı. Zirve bu yıl da değişmezken, Türkiye yine gerilerde yer aldı.

Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu! İşte Türkiye'nin sıralaması

Henley & Partners tarafından her yıl hazırlanan ve 227 ülkenin değerlendirildiği en güçlü pasaportlar listesi belli oldu.

Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu! İşte Türkiye nin sıralaması 1

192 ülke ve bölgeye vizesiz giriş imkanına sahip Singapur bir kez daha birinci sırada yer aldı. İkinci sırayı 188 ülke ve bölgeyle Japonya ve Güney Kore paylaştı. Üçüncü sırada 186 ülke ve bölgeyle Danimarka, Lüksemburg, İspanya, İsveç ve İsviçre var.

SONUNCU AFGANİSTAN

Dördüncü sırada ise 185 ülkeye vizesiz girişle Avusturya, Belçika, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Hollanda ve Norveç yer aldı. Beşinci sırayı 184 ülkeyle Macaristan, Portekiz, Slovakya, Slovenya ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) paylaştı. Listenin sonunda ise Afganistan var.

Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu! İşte Türkiye nin sıralaması 2

YERİ DEĞİŞMEDİ

Türkiye ise yerini korudu. 113 ülke ve bölgeye vizesiz seyahat hakkına sahip olmasıyla 46'ncı sırada yer aldı.

