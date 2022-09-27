"Dünyanın En Güzel 14 Müslüman Kadını" listesinde Hande Erçel birinci oldu

FillGap News isimli magazin sayfası tarafından seçilen "Dünyanın En Güzel 14 Müslüman Kadını" listesinde Türk oyuncu birinci oldu. Listede 3 kadın oyuncu yer aldı ve ikisi kendisine zirvede yer buldu.

Öte yandan son dönemin popüler isimleri Serenay Sarıkaya ile Demet Özdemir'in listede yer bulamamaları dikkat çekti.

FAHRİYE EVCEN VAR DEMET ÖZDEMİR YOK

Listede 29 yaşındaki oyuncu Hande Erçel, birinci oldu. Fahriye Evcen ikinci ve Meryem Uzerli ise yedinci oldu.

Listede yer alan Türk oyuncuları paylaşan 2. Sayfa'nın haberine "Bunların hepsi estetikli", "Estetik güzelleri demek istemiş", "Demet Özdemir nerede?" yorumları yağdı.



