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  4. "Dünyanın En Güzel 14 Müslüman Kadını" listesinde Hande Erçel birinci oldu

"Dünyanın En Güzel 14 Müslüman Kadını" listesinde Hande Erçel birinci oldu

27.09.2022 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Dünyanın En Güzel 10 Müslüman Kadını" listesinde üç Türk oyuncu da yer aldı. Son dönemin popüler isimleri Serenay Sarıkaya ile Demet Özdemir'in listede yer bulamamaları da dikkat çekti.

"Dünyanın En Güzel 14 Müslüman Kadını" listesinde Hande Erçel birinci oldu

FillGap News isimli magazin sayfası tarafından seçilen "Dünyanın En Güzel 14 Müslüman Kadını" listesinde Türk oyuncu birinci oldu. Listede 3 kadın oyuncu yer aldı ve ikisi kendisine zirvede yer buldu.

Öte yandan son dönemin popüler isimleri Serenay Sarıkaya ile Demet Özdemir'in listede yer bulamamaları dikkat çekti.

FAHRİYE EVCEN VAR DEMET ÖZDEMİR YOK

Listede 29 yaşındaki oyuncu Hande Erçel, birinci oldu. Fahriye Evcen ikinci ve Meryem Uzerli ise yedinci oldu.

Ekran Alıntısı

Listede yer alan Türk oyuncuları paylaşan 2. Sayfa'nın haberine "Bunların hepsi estetikli", "Estetik güzelleri demek istemiş", "Demet Özdemir nerede?" yorumları yağdı.


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