Dünyanın en güzel çiçeği hangisi? İşte muhteşem 10 çiçek

Doğadaki birbirinden benzersiz çiçekler, estetik görüntüleriyle beraber kokularıyla da etkilemeyi başarırlar. Büyüleyici kokuları olan çiçekler ev dekorasyonlarında da en güzel aksesuarlar haline gelir. Doğanın insanlara armağanı olan çiçeklerin etkileyici kokuları, uyarıcı olarak hormonları harekete geçirir ve bu sayede mutluluk verir. Bu kapsamda dünyanın en güzel çiçekleri sıklıkla araştırılan konulardan biridir.

Dünyanın en güzel çiçeği hangisi?

Geçmişten beri en sevilen ve güzel çiçekleri arasında sayılan gül, bitkisinin ve kokusunun etkileyiciliği ile aynı zamanda aşkın sembolüdür. Güllerin yaklaşık 100’den fazla türü mevcuttur. Herkes tarafından bilinen bir gül ise dikenli uzun saplı ve çoğunlukla kırmızıdır.

Farklı renklerdeki güller farklı anlamları ifade edebilirler. Sarı güller dostluk, olgun aşk ve sevinci anlatırken, beyaz güller kutsallığı, saflığı, huzuru ve gizli hayranlığı simgeler. Kırmızı güller ise bilindiği üzere ölümsüz aşk ve tutkuyu sembolize eder.

Dünya genelinde en beğenilen çiçekler arasında bulunan laleler, yeniden dirilme ve kararlılığı ifade eder. Laleler 109 türden oluşur ve her birinde 6 yaprak bulunur. Lalelerin genellikle kırmızı, pembe, sarı, turuncu ve mor gibi çeşitli renklere sahip olduğu görülür. Sarı laleler neşe, beyaz laleler ise affedilmeyi sembolize eder. Mor lale, kraliyet ailesiyle ilişkilendirilirken, kırmızı laleler derin aşkı ifade eder.

Çiçeklerin anlamları hakkında uzman olan bazı kişiler, laleleri 11. evlilik yıl dönümünün çiçeği olarak belirtirler.

Orkideler, yaklaşık 880 cins ve 250 bin farklı türe sahip narin çiçekler olarak bilinir. Geometrik şekle sahip yaprakları ile diğer çiçeklerden ayrılırlar. Bu görünümleri onları daha egzotik kılar. Orkideler sevginin, lüksün, güzelliğin ve gücün çiçeği olarak anlamlandırılır.

4. Ayçiçeği

Kökenleri Orta ve Güney Amerika'ya dayanmaktadır. Bu çiçekler estetik görünümlerinin yanı sıra faydalarıyla da bilinir. Yağı için yetiştirilen ayçiçeği aynı zamanda dekorasyon amaçlı da kullanılır. Ayçiçeklerinin yüzleri güneşi, sıcaklığı, mutluluğu ve hayranlığı sembolize eder.

5. Lilyum

Lilyumlar çoğunlukla cenaze törenleri için kullanılan çiçekler olarak bilinir. Zira gidenlerin masumiyetini sembolize ederler. Asaletin ve saflığın ifadesi olan lilyum çiçeklerinin bulundukları her ortama huzur getirdiğine inanılır.

6. Nergis

Nergis çiçeği bahar mevsimiyle ilişkilendirilir. Nergis, tazelenme, yenilenme ve yeni başlangıçları sembolize eder. Acı yaşayan ve mutsuz insanlara cesaret ve umut getirdiği düşünülür. Bununla beraber dürüstlüğü ve bağışlamayı ifade eder. Tek çiçek olarak hediye edilen nergisin talihsizlik, buket olarak hediye edilen nergisin ise mutluluk getirdiğine inanılır.

7. Kadife çiçeği (Marigold)

Kadife çiçeği en popüler çiçeklerden biridir. Kadife çiçekleri, güneş ışığını sembolize etmesiyle pozitif anlamlar taşır. Bazı kültürlerde ise kıskançlık, üzüntü ve ölümle de ilişkilendirilir.

8. Dalya (Yıldız çiçeği)

Yıldız çiçeği Meksika yerel çiçeklerinden biridir. 30'dan fazla türü bulunan dalya, Yıldız çiçeği olarak da bilinir. Bronz, kırmızı, beyaz ve mor renkleriyle de birçok çeşidi vardır. Geniş bir renk yelpazesine sahiptir ve yıl boyunca yetiştirilebilir. Bu çiçeğin sonsuza kadar sürecek bağlılığı sembolize ettiğine inanılır. Bu sebeple genellikle evliliği kutlamak için kullanılır.

9. Nilüfer çiçeği

Nilüfer bitkisi tarihteki birçok eski kültürde sembolik bir anlam ifade eder. Bunlar yeniden doğuş ve kutsallıktır. Özellikle Budizm inancına göre, konuşma ve zihnin saflığının bir sembolü olarak görülür. Hinduizm'de ise güzellikle ilişkilendirilir.

10. Glayör (Kılıç çiçeği)

Glayör, uzun boylu bir bitki olarak üzerinde birden fazla çiçek bulundurur. Boyları yaklaşık 4 metreye kadar uzayabilir. Genellikle Güney Afrika, Avrupa ve Akdeniz bölgelerinde görülür. Çiçekleri beyaz, pembe, mor, sarı, turuncu, yeşil ve somon gibi çeşitli renklerde açabilir.