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  4. Dünyanın en güzel çocuğu seçilmişti! Thylane Blondeau havuz başından poz verdi

Dünyanın en güzel çocuğu seçilmişti! Thylane Blondeau havuz başından poz verdi

14.06.2022 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en güzel çocuğu seçilen Thylane Blondeau şimdilerde modellik kariyerine devam ediyor. Sosyal medyada da oldukça aktif olan isim, pozlarıyla adından söz ettiriyor.

Dünyanın en güzel çocuğu seçilmişti! Thylane Blondeau havuz başından poz verdi

Thylane Blondeau güzelliğiyle gündem olmaya devam ediyor. Fit vücuduyla cesur pozlarını paylaşan Thylane Blondeau'nun Instagram'da 5.3 milyon takipçisi bulunuyor. Ünlü modelin pozları, takipçilerinden çok sayıda beğeni alıyor.

HAVUZ BAŞINDAN POZ VERDİ

Genç model havuz başından verdiği pozla göze çarptı.

Dünyanın en güzel çocuğu seçilmişti! Thylane Blondeau havuz başından poz verdi

5 Nisan 2001 Fransa doğumlu Thylane Blondeau şimdilerde 21 yaşında...

Dünyanın en güzel çocuğu seçilmişti! Thylane Blondeau havuz başından poz verdi

Blondeau, güzelliğiyle dünyaya ün saldı.

Dünyanın en güzel çocuğu seçilmişti! Thylane Blondeau havuz başından poz verdi

Moda tasarımcısı Veronika Loubry ve Fransız futbolcu Patrick Blondeau'nun kızı olan Blondeau, Fransız aktör Yvan Attal'ın oğlu Benjamin Attal ile aşk yaşıyor.

Dünyanın en güzel çocuğu seçilmişti! Thylane Blondeau havuz başından poz verdi

Dünyanın en güzel çocuğu seçilmişti! Thylane Blondeau havuz başından poz verdi

Dünyanın en güzel çocuğu seçilmişti! Thylane Blondeau havuz başından poz verdi

Dünyanın en güzel çocuğu seçilmişti! Thylane Blondeau havuz başından poz verdi

Dünyanın en güzel çocuğu seçilmişti! Thylane Blondeau havuz başından poz verdi

Dünyanın en güzel çocuğu seçilmişti! Thylane Blondeau havuz başından poz verdi

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