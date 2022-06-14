Dünyanın en güzel çocuğu seçilmişti! Thylane Blondeau havuz başından poz verdi

Thylane Blondeau güzelliğiyle gündem olmaya devam ediyor. Fit vücuduyla cesur pozlarını paylaşan Thylane Blondeau'nun Instagram'da 5.3 milyon takipçisi bulunuyor. Ünlü modelin pozları, takipçilerinden çok sayıda beğeni alıyor.

HAVUZ BAŞINDAN POZ VERDİ

Genç model havuz başından verdiği pozla göze çarptı.

5 Nisan 2001 Fransa doğumlu Thylane Blondeau şimdilerde 21 yaşında...

Blondeau, güzelliğiyle dünyaya ün saldı.

Moda tasarımcısı Veronika Loubry ve Fransız futbolcu Patrick Blondeau'nun kızı olan Blondeau, Fransız aktör Yvan Attal'ın oğlu Benjamin Attal ile aşk yaşıyor.





