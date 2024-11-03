'Dünyanın En Güzel Kızı' olarak tanınıyordu! Thylane Blondeau şimdilerde aranan bir model

Fransız eski milli futbolcu Patrick Blondeau ile oyuncu Véronika Loubry'nin kızı olan Thylane Blondeau hafızalara kazınan bir pozuyla tanınıyor. 2007 yılında ''Dünyanın En Güzel Kızı'' seçilen Fransız yıldız Thylane Blondeau artık bir model.

Çocuk yaşlarından beri büyük markaların reklam yüzü olan Thylane Blondeau, 2015 yılında profesyonel modellik kariyerine adım attı.

Thylane Blondeau 2018 yılında kendi giyim markasını kurdu.

Mankenliğin yanı sıra oyunculukla da ilgilenen Thylane Blondeau, yine 2015 yılında Belle & Sebastian: The Adventure Continues isimli filmde Gabriele rolüne hayat vermişti.

Şimdilerde dünyanın en büyük moda defilelerinde boy gösteren Fransız güzel, sosyal medyayı da epey aktif kullanıyor.



Güzelliğiyle hayranlarını mest eden model son pozlarıyla da beğeni topladı.