'Dünyanın en güzel kızı' Thylane Blondeau artık büyüdü... İşte son hali

'Dünyanın En Güzel Kızı' ve 'Dünyanın En Güzel Yüzü' seçilen Thylane Blondeau, çocukluğundan itibaren birçok başarı elde ederek ünlü markaların yüzü oldu.

Çocukluktan itibaren birçok markanın merceği altında olan genç kadın, meslek olarak mankenliği seçti. Moda tasarımcısı Veronika Loubry ve ünlü futbolcu Patrick Blondeau'nun kızı olan ünlü isim, bir süredir Ben Attal ile aşk yaşıyor.

2018 yılında tekrardan 'Dünyanın En Güzel Yüzü' seçilen Thylane Blondeau, kariyer basamaklarını emin adımlarla çıkmaya devam ediyor. Güzelliğiyle kendine hayran bırakan genç kadın, Instagram hesabından da bol bol paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.

