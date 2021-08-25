MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 'Dünyanın en güzel kızı' Thylane Blondeau artık büyüdü... İşte son hali

'Dünyanın en güzel kızı' Thylane Blondeau artık büyüdü... İşte son hali

25.08.2021 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Henüz çocukken iki kez 'dünyanın en güzel kızı' seçilen Eski Fransız futbolcu Patrick Blondeau'nun kızı Thylane Blondeau, güzelliğiyle büyülüyor. 20 yaşındaki genç model bir süredir Ben Attal ile birliktelik yaşıyor.

'Dünyanın en güzel kızı' Thylane Blondeau artık büyüdü... İşte son hali

'Dünyanın En Güzel Kızı' ve 'Dünyanın En Güzel Yüzü' seçilen Thylane Blondeau, çocukluğundan itibaren birçok başarı elde ederek ünlü markaların yüzü oldu.

benn

Çocukluktan itibaren birçok markanın merceği altında olan genç kadın, meslek olarak mankenliği seçti. Moda tasarımcısı Veronika Loubry ve ünlü futbolcu Patrick Blondeau'nun kızı olan ünlü isim, bir süredir Ben Attal ile aşk yaşıyor.

ennn

2018 yılında tekrardan 'Dünyanın En Güzel Yüzü' seçilen Thylane Blondeau, kariyer basamaklarını emin adımlarla çıkmaya devam ediyor. Güzelliğiyle kendine hayran bırakan genç kadın, Instagram hesabından da bol bol paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erkan Petekkaya Acun Ilıcalı haberine ateş püskürdü! "En pis küfürleri size gönderiyorum"Erkan Petekkaya Acun Ilıcalı haberine ateş püskürdü! "En pis küfürleri size gönderiyorum"
PARTNERBerrak Tüzünataç'tan cinsel içerikli film sorusuna çok net cevapBerrak Tüzünataç'tan cinsel içerikli film sorusuna çok net cevap
"Evlilik için çok diri ve gencim" demişti! Ayrıldılar"Evlilik için çok diri ve gencim" demişti! Ayrıldılar
Anahtar Kelimeler:
Model Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca, "Tek bir ilimiz var" diyerek duyurdu

Bakan Koca, "Tek bir ilimiz var" diyerek duyurdu

Nikah memurunun sorusunu duyar duymaz öyle bir şey yaptı ki...

Nikah memurunun sorusunu duyar duymaz öyle bir şey yaptı ki...

Didem Arslan Yılmaz Kürtçe konuşan konuğu yayından aldı

Didem Arslan Yılmaz Kürtçe konuşan konuğu yayından aldı

Korkunç! Ocakta ısıttığı suyu bakın ne yaptı

Korkunç! Ocakta ısıttığı suyu bakın ne yaptı

Ünlü şarkıcı evinde ölü bulundu!

Ünlü şarkıcı evinde ölü bulundu!

3.5 milyon kişi başvuru yaptı! Son hafta

3.5 milyon kişi başvuru yaptı! Son hafta

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Herkes oğlunu biliyor! İşte Safiye Soyman'ın gözden uzakta büyüyen kızı...

Herkes oğlunu biliyor! İşte Safiye Soyman'ın gözden uzakta büyüyen kızı...

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

MasterChef'te kavun ve peyniri birleştirdi ana kadroya girdi! "Kaşık atabilirdik"

MasterChef'te kavun ve peyniri birleştirdi ana kadroya girdi! "Kaşık atabilirdik"

Ailesiyle ABD'ye gidecekti! Mahsun Kırmızıgül ve kızından üzen haber

Ailesiyle ABD'ye gidecekti! Mahsun Kırmızıgül ve kızından üzen haber

Baba-kız kavgaya karıştı! Herkes Tuncer'in 40 kilo veren kızını merak etti

Baba-kız kavgaya karıştı! Herkes Tuncer'in 40 kilo veren kızını merak etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.