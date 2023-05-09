Dünyanın en güzel kızı Thylane Blondeau dekolteli pozuyla büyüledi

2007 yılında dünyanın en güzel kızı unvanına layık görülen genç model Thylane Blondeau sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Ünlü model son paylaşımında mini şortlu poz verdi.

Henüz 6 yaşındayken 'dünyanın en güzel kızı' seçilen Fransız model Thylane Blondeau’nun pozlarına adeta beğeni yağdı.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Blondeau, 4 yaşındayken global firmaların reklam yüzü oldu.

Eski futbolcu Patrick Blondeau ile oyuncu Véronika Loubry'nin kızı olan ünlü ismin pozlarına takipçileri "Seni seviyoruz", "Her zaman günümü güzelleştiriyorsun", "Çok güzelsin" yorumlarında bulundu.

Paylaşımları ile dikkat çeken Thylane Blondeau'nun Instagram hesabında 6,7 milyon takipçisi bulunuyor.



