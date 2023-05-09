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Dünyanın en güzel kızı Thylane Blondeau dekolteli pozuyla büyüledi

09.05.2023 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en güzel kızı unvanını alan Thylane Blondeau güzelliğiyle adeta nefes kesiyor. İlk kez 4 yaşında defilede yer alan ve 6 yaşında dünyanın en güzel kızı unvanını alan Blondeau mini şortlu pozuyla kendine hayran bıraktı.

Dünyanın en güzel kızı Thylane Blondeau dekolteli pozuyla büyüledi

2007 yılında dünyanın en güzel kızı unvanına layık görülen genç model Thylane Blondeau sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Ünlü model son paylaşımında mini şortlu poz verdi.

Henüz 6 yaşındayken 'dünyanın en güzel kızı' seçilen Fransız model Thylane Blondeau’nun pozlarına adeta beğeni yağdı.

dünyanın-en-güzel-kızı

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Blondeau, 4 yaşındayken global firmaların reklam yüzü oldu.

dünyanın-en-güzel-kızı-dekolteli-poz

Eski futbolcu Patrick Blondeau ile oyuncu Véronika Loubry'nin kızı olan ünlü ismin pozlarına takipçileri "Seni seviyoruz", "Her zaman günümü güzelleştiriyorsun", "Çok güzelsin" yorumlarında bulundu.

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Paylaşımları ile dikkat çeken Thylane Blondeau'nun Instagram hesabında 6,7 milyon takipçisi bulunuyor.

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