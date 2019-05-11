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Dünyanın en güzel mankenlerinden biriydi! Bakın şimdi ne halde

aris.aras aris.aras
YAŞAM  | 11.05.2019 07:33 | Son Güncelleme

Estetik operasyonlar kişinin dış görünüşündeki problemleri yok ederek kendine güvenmesi, kendiyle barışık olması için büyük bir etkendir ama günümüzde o kadar yaygınlaştı ki, 18 yaşındaki kızlar bile artık soluğu estetik merkezinde alıyor.

Dünyanın en güzel mankenlerinden biriydi! Bakın şimdi ne halde

Çoğu genç kız "Dudaklarım dolgun dursun, yüzüm gergin olsun" derken ipin ucunu kaçırıyor. İşte bu hataya düşüp estetik yaptıran ve yeni görünüşleriyle alay konusu olan isimler...

1) Carla Bruni

Öncesi

1

Sonrası

2

2) Tara Reid

Öncesi

3

Sonrası

4

3) Chloe Ferry

Öncesi

5

Sonrası

6

4) Charlotte Crosby

Öncesi

7

Sonrası

8

5) Donatella Versace

Öncesi

9

Sonrası

10

6) Katie Price

Öncesi

11

Sonrası

12

7) Bobby Norris

Öncesi

13

Sonrası

14

8) Pete Burns

Öncesi

15

Sonrası

16

9) Sahar Tabar

Öncesi

17

Sonrası

18


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Anahtar Kelimeler:
estetik ameliyat estetik operasyonu

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