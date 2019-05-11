Dünyanın en güzel mankenlerinden biriydi! Bakın şimdi ne halde

Çoğu genç kız "Dudaklarım dolgun dursun, yüzüm gergin olsun" derken ipin ucunu kaçırıyor. İşte bu hataya düşüp estetik yaptıran ve yeni görünüşleriyle alay konusu olan isimler...
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