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Miss World 2024 kazanını belli oldu! Türkiye'den katılan Nursena Say dereceye giremedi

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
11.03.2024 11:08
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Hindistan'da düzenlenen "Miss World 2024" yarışmasında kazanan 23 yaşındaki hukuk öğrencisi Krystyna Pyszkova oldu. Türkiye’nin temsil eden 'Miss Turkey 2022' birincisi Nursena Say dereceye giremedi.

Miss World 2024 kazanını belli oldu! Türkiye'den katılan Nursena Say dereceye giremedi

Dünyanın en meşhur güzellik yarışmalarından biri olan "Miss World 2024" Hindistan'ın en büyük kenti Mumbai'da düzenlenen törenle gerçekleşti.

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71'inci kez düzenlenen etkinlikte Çekya'dan yarışmaya katılan hukuk öğrencisi Krystyna Pyszkova, 111 katılımcıyı bırakarak Dünya'nın en güzel kadını seçildi.

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Pyszkova'nın ardından yarışmayı ikincilikle tamamlayan isim ise Lübnan'lı Yasmina Zaytoun oldu.

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NURSENA SAY DERECEYE GİREMEDİ

2022'de 'Miss Turkey' tacını takan Nursena Say, ülkemizi 71'inci Miss World Güzellik Yarışması'nda temsil etmişti. Say, geçtiğimiz haftalarda final için Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi'de kampa gitmişti.

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71'inci Miss World Güzellik Yarışması'nın finali gerçekleşti. 26 yaşındaki Nursena Say, dereceye giremedi.

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