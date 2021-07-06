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Dünyanın en ilginç modeli! Savaştan döndükten sonra iç giyim modeli oldu

06.07.2021 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Modellik denildiğinde akla ilk olarak kusursuz yüzler ve vücutlar gelse de son dönemde bu algısal kalıplar tamamen yıkıldı. Kimi modeller kusurlarıyla dikkatleri çekerken kimileri de yaşı ve tarzıyla popülerleşiyor. Sizler için dünyanın en ilginç modelleri arasında kabul edilen Alex Minsky’in hayatını araştırdık.

Dünyanın en ilginç modeli! Savaştan döndükten sonra iç giyim modeli oldu

Mark Wahlberge ve David Bechkam gibi ünlü isimler aslında erkek iç çamaşırı modasının aranılan modelleri olarak kabul ediliyordu. Ancak bu iki isme son dönemde Alex Minsky adındaki model rakip oldu. Amerika Birleşik Devletleri’nde orduda görev alan Minksy’in tüm hayatı podyumlarla tanışmasıyla değişti.

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Minsky’in hayatı askerlik esnasında yaşadığı kazadan sonra bambaşka bir boyuta taşındı. 2009 yılında Afganistan’da asker olarak görev yaptığı sırada patlayıcıya basarak sağ bacağının bir kısmını kaybetti. Patlayıcıya basmasından sonra tedavi altına alınan Minsky, 47 gün komada kaldı. Patlamanın etkisiyle beyin travması yaşadı ve vücudunda ciddi yanıklar oluştu. Yaşadığı olayın sonrasında tedavisi biten ve hastaneden çıkan Minsky, büyük bir depresyon yaşadı. O günleri Minsky, “Uyuşmuştum. Her şeyden ve herkes kaçıyordum. Özellikle kendimden ve kendi kafamın içindekilerden..” sözleriyle anlatıyor.

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Spor yapmaya başladıktan sonra adeta hayata yeniden tutunan Minsky, kaçmayı bıraktı. Protez bacağı ile yaşamayı öğrendi. Bir gün spor salonunda egzersiz yaparken fotoğrafçı Tom Cullis ile tanışmasıyla birlikte bugünkü ününe kavuştu. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Minsky, paylaşımlarıyla kendisini toplum tarafından dışlanmış hisseden kişilere iham olmaya çalışıyor.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Model
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