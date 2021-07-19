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Dünyanın en ilginç ölüm şekli! Savunma yaparken yanlışlıkla kendisini öldüren avukat: Clement L. Vallandigham

19.07.2021 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Clement L. Vallandigham, 1820-1871 yılları arasında yaşayan ünlü bir avukat ve politikacıydı. 1871 yılının Haziran ayında bir cinayet davasının baş savunma avukatı olarak Lübnan’da görev yapıyordu. Müvekkilinin suçsuzluğunu ispat etmek isterken kendisini vurarak öldürdü.

Dünyanın en ilginç ölüm şekli! Savunma yaparken yanlışlıkla kendisini öldüren avukat: Clement L. Vallandigham

Vallandigham, Thomas McGehan adında bir kabadayının avukatlığını yapıyordu. Bir kavga sırasında bşaka bir adamı karnından vurarak öldürmek suçlanan McGehan’ın masum olduğunu ispat etmek isterken kendi canından oldu. Vallandigham'ın savunma hattı oldukça basitti. Kurban aslında ayağa kalktığı sırada tabancasını çekmeye çalışırken kendini vurmuştu. Bunu mahkemede jüri üyelerine ispat etmek için uygulamalı bir plan hazırladı.

Mahkemede savunmasını yaparken jüriye tabancanın pozisyonunu göstermek isterken kaza ile kendisini vurdu.Teorisi doğruydu ve müvekkili suçsuzdu ama bunu ispatlamak için yaptığı gösteride yaşamını yitirdi. Vallandigham'ın müvekkili Thomas McGehan iki kez yeniden yargılandı ve sonunda beraat etti.

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