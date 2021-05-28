Modern dansın yaratıcı olarak tarihe geçti! Hem dansın hem de toplumun tabularını yıkan kadın: Isadora Duncan 

1877 yılında İrlandalı bir ailenin çocuğu olaran San Francisco’da doğdu. Annesi bir müzik öğretmeniydi babası ise daha o küçükken evini terk etmişti. Yoksulluklarına rağmen Isadora Duncan ve kardeşleri sanatla harmanlanan bir ortamda büyüdü. Kendilerine Duncan çetesi adını veren anne ve çocukları için tek kural özgürlüktü.

Bir süre Amerika Birleşik Devletleri’nde küçük bir tiyatroda görev alan Isadora Duncan’ın en büyük hayali çocukluk tutkusu olan dans için bir okul açmaktı. Çalıştığı işten istifa eden Duncan, besteci Ethebert Nevin’i ikna ederek küçük bir salonda sahne almaya başladı. Sahnede Yunan tuniği giyiyor ve çıplak ayaklarıyla dans ediyordu. İzleyicisinin sanata bakış açısından ve şekilci tavrından rahatsız olan Duncan, ailesiyle birlikte 1899’da Avrupa’ya taşındı.

Avrupa’da Fransız aydınların karşısına çıkan Duncan, 16 yaşında klasik baleyi tamamen reddederek kendi tarzını geliştirmeyi başardı. Amerika’da başarısız olduğunu düşünmesine rağmen Londra, Paris, Berlin ve Rusya’da popülerliğini arttırdı.