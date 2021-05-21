Dünyanın en ilginç terapi yöntemlerinden birisi olarak tarihe geçti! Keçiyle yoga yapılacağı aklınıza gelir miydi?

Keçi yogası deyince aklınıza yoga yapan keçiler geliyor olabilir fakat keçi yogası öyle bir şey değil. Yoga yaparken insanların üzerinde gezinen, kucağına yatan tatlı mı tatlı keçilerle dolu bir spor bu. Peki keçilerle birlikte yoga yapma fikri nasıl ve neden ortaya çıktı?

Amerika Birleşik Devletleri’nin Oregeon eyaletinde yaşayan Rachel Brathen’e eşi Dannes tarafından Noel hediyesi olarak bir keçi verildi. O günden bu yana Rachel ve hayvan arkadaşı beraber yoga yapıyor. Rachel, aynı zamanda yazar ve eşi de hayvan barınağı işletiyor. Rachel, yaptığı açıklamada “Bazen hayatımızda ne değiştirmek istediğimiz konusuna odaklanıyoruz ama iyi hissedip geleceğe yönelik adımlar atmak yerine hayatımızdaki eksikliklere takılıp kalıyoruz. Güzel şeyleri kutlamamız gerek. Vücudunuzun kaldırabileceği bir egzersiz rutinine sahip olmak bunlardan biri olabilir” diye konuştu.



