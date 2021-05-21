Hindistan’da dünyaya gelen kardeşler, sıra dışı hastalıkları yüzünden doğumlarından beri yaşlı görünüyor

F.Scott Fitzgerald’ın 1922 yılında yayımladığı kısa öyküden uyarlanan Benjamin Button efsanesi bu sefer gerçeğe dönüştü. Filmde işlenen Progeria adı verilen hastalık tıp tarihinde oldukça nadir görülen bir genetik bozukluk olarak biliniyor. Bu hastalıktan muzdarip olan kişiler doğduklarında vücudunda kırışıklıklarla dünya geliyor. Henüz yeni doğmuş olmalarına rağmen fiziksel görüntüleri yaşlı bir insanı andırıyor.

Yaşlı birer insan gibi göstermelerine sebep olan bu hastalıktan dolayı kardeşlerin doğuştan yüzleri şiş, derileri de sarkık ve kırışık olarak yaşama merhaba dedi. Doktorlara göre hastalığın tedavisi bulunmuyor. Fakat kardeşler ve ailesi bir umut ışığı arıyor. Ailesini ayda kazandığı 70 dolar ile geçindirmeye çalışan baba ise çocuklarının durumu için "Kızıma lakaplar takılıyor ve onunla alay ediliyor. Bu gerçekten gurur kırıcı. Doktorlardan yardım istedik ve fakat tek umudun yurt dışında olabileceğini söylediler" ifadelerini kullandı.

Okula gittiğinde özellikle yaşıtlarının kendisiyle alay ettiğini belirten Anjali, “Okulda benimle alay ediyorlar. Bana babaanne, yaşlı kadın, maymun gibi lakaplar takıyorlar.Yaşıtlarımdan farklı olduğumu biliyorum. Yüzüm, bedenim, her şeyim farklı. Ailem bir gün iyi olacağımı söylüyor ama bu beni içten içe üzüyor. Tek isteğim uzun ve acısız bir hayat” dedi.



