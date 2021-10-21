Dünyanın en ilginç yeri! Kadınların tam anlamıyla egemen olduğu bir kabile: Minangkabau

Minangkabau kabilesinin geçmişi çok eski bir efsaneye dayanıyor. Efsaneye göre Koto Batu krallığını kuran Maharajo Dirajo 12. yüzyıl ortalarında öldüğünde üç karısından üç küçük oğlu vardı. İlk karısı Puti Indo Jalito çocukların bakımını ve krallık yönetimini üstlenerek anaerkil toplumun temellerini atmış oldu.

BAŞLIK PARASINI GELİNLER ÖDÜYOR

Eskiden animist olarak bilinen Minangkabau üyeleri doğa tapıyorlardı. Daha sonrasında ise bu inanç yerini Hindistan’dan gelen Budizm ve Hinduizme bıraktı. Dünyanın pek çok noktasının aksine Minangkabau kabilesinde toplum düzeni tamamen kadınlar tarafından idare ediliyor. Aile mirası kızlara kalırken, erkekler eşlerinin evinde misafir gibi bulunuyorlar. Damatlar, gelinin evine taşınarak onun ailesiyle birlikte yaşıyor. Başlık parası damadın eğitim ve meslek durumuna göre gelinin ailesi tarafından belirleniyor. Düğün günü damat evinden alınarak tören için gelinin evine getiriliyor. Kurallara göre nikâh kıyılıyor ve geleneksel müzik aletleri eşliğinde kadınlı erkekli danslarla damat karşılanıyor.



