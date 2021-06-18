Ölülerinin küllerini vücutlarına sürerek cinsel ilişkiye giren kabile: Aghori Kabilesi

Aghori kabilesi üyeleri, Hindistan’da 10. yüzyıldan beri sakin bir yaşam sürdürüyor. Hindu Tanrısı Şiva’ya tapan kabile, reekarnasyonu ve yeniden doğuşu hayatlarının bir parçası olarak görüyor. Bu nedenle kabileden bir üyenin ölmesi durumunda ilginç ritüelleri devreye giriyor.

Hindistan'da yaşayan Aghoriler'in dini ritüelleri arasında en belirgin olanları; yakılan kişilerin küllerini bedenlerine sürmek, cesetlerle cinsel ilişkiye girmek, insan kemiklerinden kolye gibi çeşitli takılar yapmak ve idrar içmek olarak biliniyor. Ritüeller 10-12 kişilik kabile üyeleri tarafından gerçekleştiriliyor. İlk olarak dini şiirler söyleniyor, ölü bedenleri yeniyor ve ardından tüm gece çeşitli meditasyonlar gerçekleştiriliyor. Cesetleri bazen çiğ bazen de ateşte pişirerek yiyorlar. Sonrasında ise yedikleri ölü bedenleri yakıyorlar ve külleri tüm vücutlarına sürüyorlar. Bunun sebebi ölüm korkusunun en büyük korku olduğunu ve ölülerini yiyerek bu korkuyu yeneceklerine olan inançlarıdır. İnsan cesetlerinin çiğ etlerini yiyerek ve cinsel ilişkiye girerek onların tecrübelerini kazandıklarına inanıyorlar.



