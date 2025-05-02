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Dünyanın en iyi 50 plajı açıklandı! Türkiye listeye girebildi mi?

The World's 50 Best Beaches tarafından hazırlanan 2025 raporuna göre dünyanın en iyi 50 plajı belli oldu. Avrupa şehirleri listede başı çekerken, Türkiye'deki plajların listeye girip girmediği ise merak edildi.

Dünyanın en iyi 50 plajı açıklandı! Türkiye listeye girebildi mi?
Jale Uslu

Seyahat uzmanlarına göre 2025 yılı için dünyanın en iyi 50 plajı listesi hazırlandı. İtalya'dan Endonezya'ya, Florida'dan Karayipler'e kadar yeni bir raporda en iyi plajlar sıralandı.

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Bu liste, dünyanın kıyı şeritlerini en iyi bilen 1.000'den fazla seyahat sektörü profesyoneli ve kanaat önderinin oylarıyla belirlendi. 2025 listesinin başında, İtalya'nın Sardunya adasındaki Cala Goloritzé, yükselen kireçtaşı kayalıklarıyla çerçevelenmiş muhteşem bir kıyı şeridi yer alıyor.

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Listede bir sonraki yer Filipinler'deki Palawan adasındaki Entalula Plajı. Bu tropikal cennet, 'beyaz kumlu kıyılarına çarpıcı ve dramatik bir fon sağlayan çarpıcı kireçtaşı kayalıkları' nedeniyle ikinci sırayı alıyor.

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Sıralamada üçüncü sırada Tayland'ın Koh Kood adasındaki Bang Bao Plajı yer alıyor. Jüri, Bang Bao'nun 'yüzmek için ideal berrak, sığ suları' ile 'mükemmel bir Tayland plajının tüm unsurlarına' sahip olduğunu söylüyor.

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İŞTE DÜNYANIN EN İYİ 50 PLAJI:

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Anahtar Kelimeler:
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