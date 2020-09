Dünyanın en iyi breaking dansçıları Red Bull’da

Başvurular devam ederken dansçılara ilham olması için geçen yıl Hindistan’ın Mumbai kentinde düzenlenen Red Bull BC One Dünya Finali’nden en güzel anlar da Redbull.com’da derlendi.

Her yıl dünyanın en iyi B-Boy ve B-Girl'lerini belirlemek için düzenlenen ve küresel anlamda en prestijli breaking yarışması olarak bilinen Red Bull BC One dans pistini bu yıl online mecraya taşıyor. Yeteneklerini kitlelere göstermek isteyen herkes için dünyanın her noktasından erişilebilir hale gelen Red Bull BC One E-Battle, 31 Ağustos 2020 tarihine kadar başvuruya açık olacak.

Geçen yıl Hindistan’ın Mumbai kentinde düzenlenen Red Bull BC One Dünya Finali dünyanın en iyilerini bir ara getirmişti. Zamanda geriye giden Redbull.com, başlıca karşılaşmaların videolarını da https://www.redbull.com/tr-tr/bc-one-dunya-finali-2019-mumbai-videolar katılımcılara referans olması için adresinde derledi.

Yeteneğine güvenen herkesin katılımına açık olan Red Bull BC One E-Battle’a başvuru yapacak katılımcılardan beklenen ise performanslarını gösteren videoları göndermeleri.