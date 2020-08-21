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Dünyanın en iyi breaking dansçıları Red Bull’da

Red Bull Red Bull
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Dünyanın en prestijli breaking yarışması Red Bull BC One bu yıla özel olarak online olarak en iyi B-Boy ve B-Girl'leri arıyor. Red Bull BC One E-Battle yarışması ile dünyanın her noktasından B-Boy ve B-Girl’lere yeteneklerini gösterme imkânı sunuluyor. Dünya çapında en yetenekli dansçıların performansını sunacağı yarışmaya başvurular, 31 Ağustos tarihine kadar devam ediyor.

Dünyanın en iyi breaking dansçıları Red Bull’da

Başvurular devam ederken dansçılara ilham olması için geçen yıl Hindistan’ın Mumbai kentinde düzenlenen Red Bull BC One Dünya Finali’nden en güzel anlar da Redbull.com’da derlendi.

Her yıl dünyanın en iyi B-Boy ve B-Girl'lerini belirlemek için düzenlenen ve küresel anlamda en prestijli breaking yarışması olarak bilinen Red Bull BC One dans pistini bu yıl online mecraya taşıyor. Yeteneklerini kitlelere göstermek isteyen herkes için dünyanın her noktasından erişilebilir hale gelen Red Bull BC One E-Battle, 31 Ağustos 2020 tarihine kadar başvuruya açık olacak.
Geçen yıl Hindistan’ın Mumbai kentinde düzenlenen Red Bull BC One Dünya Finali dünyanın en iyilerini bir ara getirmişti. Zamanda geriye giden Redbull.com, başlıca karşılaşmaların videolarını da https://www.redbull.com/tr-tr/bc-one-dunya-finali-2019-mumbai-videolar katılımcılara referans olması için adresinde derledi.

Yeteneğine güvenen herkesin katılımına açık olan Red Bull BC One E-Battle’a başvuru yapacak katılımcılardan beklenen ise performanslarını gösteren videoları göndermeleri.

Red Bull BC One Dünya Finali Mumbai (1)

Başvuru yapmak için izlenecek adımlar ise aşağıdaki gibi
-www.redbullbcone.com adresine gidin.
-Red Bull BC One E-Battle portalına girin.
-Yarışmacı profilinizi oluşturun.
-Bir şarkı seçin ve onu indirin.
-Videonuzu kaydedin.
-Videonuzu portala yükleyin ve başvurunuzu tamamlayın.
-Finalistler deneyimli jürinin oyları ile belirlenecek

Red Bull BC One Dünya Finali Mumbai (2)

Dünya çapında en iyi performans gösteren videoları gönderen 128 B-Boy ve B-Girl 7 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak. En iyileri ise daha önce Red Bull BC One dünya finallerinde yarışmış olan B-Boy Bootuz, B-Girl AT ve B-Boy Lilou’nun oyları belirleyecek. Yarışmada seçilen bir B-Boy ve bir B-Girl ise 2021 yılında gerçekleşecek Red Bull BC One Dünya Finali’nde yarışma şansına sahip olacak.

Red Bull BC One Dünya Finali Mumbai (3)

Şimdiye kadar 30’u aşkın ülkede düzenlenen Red Bull BC One’ın yalnızca online olarak gerçekleşecek yarışması Red Bull BC One E-Battle’a başvuru kurallarına ilişkin daha fazla bilgi ise redbullbcone.com adresinde.

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