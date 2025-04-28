Dünyanın en iyi forvetleri kimlerdir? 2025 güncel sıralama

Futbolda en zor şey ve amaç gol atmaktır. Sahadaki forvetlerin rolü ise bu noktada oldukça kritiktir. Transfer piyasasına bakıldığında da bu görüş geçerlidir. Genelde en yüksek ücreti alanlar en fazla gol atanlardır. Bununla beraber iyi bir golcü takımın olumsuz yönlerini de büyük oranda gizler. Forvet oynamak sadece gol atmakla değil, topu tutmak, takımı oynatmak vb. birçok görevi içerisinde barındırır. Bu kapsamda dünyanın en iyi forvetleri merak edilmektedir.

Dünyanın en iyi forvetleri kimlerdir?

Futbol camiasında maçların en etkili oyuncuları olan forvetler, 2025 yılında da başarılı performanslarıyla futbolseverleri etkilemiştir.

İşte 2025'in en iyi 10 forveti:

1. Harry Kane

İngiltere'nin gururu olarak nitelendirilen Harry Kane, futbol kariyerinin en önemli anlarını yaşamaya devam etmektedir. Hem Premier Lig'de hem de uluslararası arenada başarılarıyla öne çıkan Kane, oyun içi zekası, liderliği ve iş bitiriciliği sayesinde tüm zamanların en iyi forvetleri arasında yer almaktadır. Bilhassa maçın kritik anlarında attığı gollerle takımı sırtlayan futbolculardan biridir.

2. Alexander Isak

Alexander Isak, 2025 senesinde öne çıkan yıldız oyunculardan biri olmuştur. 1.90'lık boyuna rağmen oldukça çevik İsveçli oyuncu bu sayede hava toplarında rakiplerine üstünlük sağlamaktadır. Bilhassa genç yaşına rağmen gösterdiği istikrar geleceğin en değerli oyuncuları arasında olacağını düşündürmektedir.

3. Robert Lewandowski

Futbol camiasında efsane oyunculardan biri olarak görülen Robert Lewandowski, yaşı ilerlemesine rağmen üst düzeyde performans sergilemeye devam etmektedir. Pozisyonları, iş bitiriciliği ve profesyonelliğiyle genç oyunculara iyi bir örnek olarak gösterilmektedir.

4. Erling Haaland

Erling Haaland, gol makinesi olarak tanımlanan oyunculardan biridir. 1.94 boyundaki Norveçli yıldız, hızı sayesinde savunmaların korkulu rüyası haline gelmiştir. Ceza sahasında yakaladığı her fırsatı gole çeviren Haaland, 2025 senesinde de gol kralı unvanını yenilemiştir.

5. Kylian Mbappé

Fransız futbolunun önemli isimlerinden biri olan Kylian Mbappé, hızıyla ve karar verme yeteneği sayesinde başarılı forvetlerden biri olarak öne çıkmaktadır. 2025 senesinde hem kulüp hem de milli takımda yüksek performans gösteren Mbappé, futbol camiasında heyecanla takip edilen bir oyuncudur.

6. Viktor Gyökeres

Son dönemde büyük bir çıkış yapan Viktor Gyökeres, fiziği ve güçlü oyun teknikleriyle dikkat çekmektedir. İsveçli forvetin rakip savunmalar üzerinde sürekli olarak baskı kurması arkadaşlarının oyun alanını genişletmektedir.

7. Lautaro Martínez

Lautaro Martínez, enerjisi ve son vuruşlarıyla Arjantin futbolunun en genç isimlerden biridir. Sahada sürekli olarak hareket halinde olan ve boş alanları iyi değerlendiren Lautaro, takım oyununa yaptığı katkılarla da öne çıkmaktadır.

8. Victor Osimhen

Nijerya uyruklu Victor Osimhen, güncel durumda (2025 Mayıs) Galatasaray forması giymektedir. Osimhen, hem ülkemizde hem de dünyada performansıyla öne çıkan futbolculardan biri olmaktadır. Bilhassa hızlı ataklarıyla rakip savunma oyuncularını zorlamasıyla tanınan Osimhen birçok kişinin dikkatini çekmiş bir futbolcudur.

9. Julián Álvarez

Julián Álvarez, Arjantin futbolunun parlayan yıldızlarından biri olarak gösterilmektedir. Çok yönlü bir hücum oyuncusu olan Álvarez, hem forvet hem de kanat pozisyonlarında etkili olabilmektedir. 2025'te gösterdiği performansla sadece yeteneğini değil, büyük maçlardaki soğukkanlılığını da kanıtlamıştır.

10. Ollie Watkins

Ollie Watkins, Premier Lig’de gösterdiği istikrarlı performansla adını dünyaya duyurmuştur. Özellikle takım oyununa yatkınlığı, topsuz alandaki hareketliliği ve gol yollarındaki etkinliği sayesinde 2025 yılında en iyi forvetler arasında gösterilmektedir. Watkins’in çalışkanlığı ve gelişen oyun anlayışı onu farklı kılan özellikler arasında bulunmaktadır.