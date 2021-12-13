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Dünyanın en izole yeri! Ulaşmak için iki günlük gemi seyahatiyle ulaşılan alan: Villa Las Estrellas

13.12.2021 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs pandemisi seyahat alışkanlıklarını tamamen değiştirdi. Kalabalık turistik yerlere yapılan seyahatler artık kişilerin tercihi olmaktan çıktı. Popüler olarak maceraseverler dünyanın en izole rotalarını listelerine almaya başladı. Sizler için son dönemde popüler olan rotalardan birini araştırdık. Yaz aylarında 150 kışın ise 80 kişinin yaşadığı Villa Las Estrellas’a dair merak edilenler...

Dünyanın en izole yeri! Ulaşmak için iki günlük gemi seyahatiyle ulaşılan alan: Villa Las Estrellas

Dünya genelinde binlerce alan keşfedilmeyi bekliyor. Sevilen ve tercih edilen ülkelerin başkentleri dışında yolculuk pratikleri artık izole alanlara yöneldi. İspanyolca “Yıldız Kasabası” anlamına gelen Villa Las Estrellas, Antartika bölgesinde yer alıyor. Villa Las Estrellas halkı, on dört 90 m² (970 fit kare) evden oluşan bir toplulukta yaşıyor. Spor salonu, kilise, devlet okulu ve hediyelik eşya dükkanıyla diğer küçük Antarktika kasabaları gibi bir Şili yerleşim yeri olarak karşımıza çıkıyor.

ARAŞTIRMA MERKEZİ KONUMUNDA BULUNUYOR

Tüm kıtadaki iki yerleşim yerinden biri olan Villa Las Estrellas, dünyanın en ıssız yerleri arasında bulunuyor. Ayrıca yerleşim alanlarının geri kalanında bilim insanlarının yaşadığı araştırma merkezleri yer alıyor. Diğer yandan Antarktika’ya ulaşmak için başlangıç noktası Ushuaia olan iki günlük bir gemi yolculuğu yapmak gerekiyor.

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