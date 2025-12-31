Dünyanın en kilolu adamıydı: Acı haber geldi! Guinness Rekorlar Kitabı’na bile girmişti

Guinness Rekorlar Kitabı’na “dünyanın en kilolu insanı” olarak giren 41 yaşındaki Juan Pedro Franco’dan acı haber geldi. Meksika’da yaşayan Franco, geçirdiği ağır böbrek enfeksiyonu sonrası yaşamını yitirdi.

UZUN YILLAR YATAĞA BAĞLI YAŞAMIŞTI

Meksika’nın Aguascalientes eyaletinde hastaneye kaldırılan Franco’nun, 24 Aralık’ta böbrek enfeksiyonuna bağlı gelişen komplikasyonlar nedeniyle durumunun hızla kötüleştiği öğrenildi. Acı haberi, Franco’nun tedavisini yürüten doktoru Jose Antonio Castaneda doğruladı. Castaneda, son günlerde hastada sistemik komplikasyonlar geliştiğini açıkladı.

Juan Pedro Franco, 2017 yılında 600 kiloyu aşan (1.322 libre – 94 stone) ağırlığıyla Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın en kilolu insanı olarak tescillenmişti. O dönemde 32 yaşında olan Franco, aşırı kiloya bağlı sağlık sorunları nedeniyle uzun yıllar yatağa bağımlı bir yaşam sürüyordu.

TEDAVİ GÖRMÜŞTÜ ANCAK...

Aynı yıl doktorlarının gözetiminde yoğun bir tedavi sürecine giren Franco, Akdeniz diyeti ağırlıklı bir beslenme programına başladı. Ardından mide küçültme (gastrik sleeve) ve mide baypası olmak üzere iki büyük obezite ameliyatı geçirdi. Bu süreçte vücut ağırlığının yaklaşık yüzde 49’unu vermeyi başardı.

Kilo kaybı sayesinde yeniden hareket edebilen Franco’nun, diyabet ve hipertansiyon gibi ciddi sağlık riskleri de azalmıştı. En büyük hayalinin yeniden yürüyebilmek olduğunu söyleyen Franco, tedavi sonrası dışarı çıkmayı da başarmıştı.