Dünyanın en korkusuz hayvanı seçildi! Onu gören aslan bile yolunu değiştiriyor

Yaklaşık 10-15 kilo ağırlığında olmasına rağmen aslan sürülerine kafa tutan, zehirli yılanları çerez gibi yiyen bu canlı, adeta bir hayatta kalma makinesi.

OK GEÇİRMİYOR, DİŞ İŞLEMİYOR

Bal porsuğunu bu kadar yenilmez kılan en büyük özelliği, adeta bir zırhı andıran kalın ve esnek derisi. Avcılar onu ısırdığında derisi o kadar esnek ki, kendi derisinin içinde dönerek arkasındaki düşmana saldırabiliyor. Okların, mızrakların ve hatta bazı yırtıcı dişlerinin bile delemediği bu deri, onu doğanın en korunaklı canlısı yapıyor.

ZEHİRDEN BAYILIP AYILINCA YEMEYE DEVAM EDİYOR

Doğanın en ölümcül engerek yılanları bal porsuğunun en sevdiği atıştırmalıklar arasında. Bir yılan tarafından sokulduğunda vücudu zehre karşı muazzam bir savunma mekanizması geliştiriyor. Zehrin etkisiyle birkaç saatliğine bayılan bal porsuğu, hiçbir şey olmamış gibi uyanıyor ve kendisini sokan yılanı yemeye kaldığı yerden devam ediyor

Sosyal medyada "Doğanın saygıyı en çok hak eden delikanlısı" olarak nitelendirilen bal porsuğunun aslanlarla ve yılanlarla olan amansız mücadelesini izleyenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

İşte bal porsuğunun akıllara durgunluk veren o cesur anları: