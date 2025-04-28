Dünyanın en küçük ülkesi hangisi ve nerede?

Hepsi tanınmasa da dünya üzerinde yüzlerce ülke bulunmaktadır. Her birinin kendine ait özellikleri mevcuttur. Kişiler dünyadaki diğer ülkeleri görmek için seyahatlerde bulunurlar. Bilhassa yakınlardan başlayarak uzak ülkeleri gezmek pek çok insanın arzuladığı bir şeydir. Bunlar arasında küçük ülkeler de yer almaktadır. Dünyanın en küçük ülkesi söz konusu olduğunda bazı ülkelerin küçük olmasının önemsiz bir ülke olduğu anlamına gelmediği açıkça görülür.

Dünyanın en küçük ülkesi hangisi?

Dünyanın en küçük ülkesi neresi dendiğinde İtalya’nın başkenti Roma’da yer alan Vatikan Şehir Devleti olduğu görülmektedir. Vatikan, resmi adıyla Vatikan Şehir Devleti olarak bilinen dünyanın en küçük ülkesidir. Roma şehrinin çevrelediği Vatikan; Hristiyanlık inancındaki Katolik mezhebinin merkezi olarak öne çıkar. Bağımsız bir ülke statüsüne sahip olan Vatikan’ın nüfusu yaklaşık 1000 kişiden oluşmaktadır.

Vatikan'da yaşayan kişilerin sayısı azdır fakat bu yer turistik ve dini merkez olması nedeniyle her sene binlerce turist tarafından ziyaret edilmektedir. Önemi dini merkez olmasından kaynaklanırken, oldukça iyi bir biçimde korunmaktadır. Ülkenin çevresi yüksek duvarlarla çevrili ve kameralarla izlenmektedir.

Vatikan'ın yönetim şekli mutlak monarşidir. Vatikan'ın devlet başkanı ise Papa olarak kabul edilir. Bu kapsamda, Papa'nın her sözü kanunlaştırılır. Dolayısıyla Katolik mezhebinin genel başkanlığını yürüten bu kişi aynı zamanda Vatikan Devleti'nin de başkanı olarak görev yapmaktadır. Bu sayede ülkedeki yasama, yürütme ve yargı gücüne de sahip olduğu söylenebilir.

Vatikan'ın yaklaşık 100 kişiden oluşan, İsviçre vatandaşlığına sahip ve kesinlikle Katolik olması gereken, her an geleneksel giysiler giyen ve İsviçreli muhafızlar olarak bilinen sembolik, küçük yapıda bir ordusu bulunur.

Vatikan tarihi

İsa’nın 12 Havarisi’nden biri ve Hristiyanlığın ilk Papası olarak da bilinen San Pietro’nun (Aziz Petro) görev yaptığı yer olan Vatikan, San Pietro’nun mezarı üzerine kurulmuştur. Vatikan dini bir devlet olarak Katoliklerin ruhani merkezidir.

Bu nedenle San Pietro’dan sonra gelen her Papa’nın da görev merkezi Vatikan olmuştur. Ülke, 1929 yılında Papalık ile İtalya arasında yapılan Laterna Anlaşması sonucunda bağımsız bir devlet statüsünü almıştır. Bu anlaşmaya göre devletin dininin Katoliklik olduğu ve Roma’nın kutsal bir şehir olduğu kabul edilmiştir.

Vatikan’ın merkezinde yer alan Aziz Petrus Meydanı’nın güvenliği İtalyan polisleri tarafından sağlanmaktadır. Vatikan Devleti’nin başkanı Papa’yı ve ülkeyi korumak için görevlendirilen birimin adı ise İsviçreli Muhafızlar Kıtası olarak geçmektedir.

Vatikan nüfusu

Vatikan dünyanın en küçük yüz ölçümüne sahip ülkesi olarak aynı zamanda en az nüfusuna da sahip bağımsız bir ülke olarak bilinmektedir. Bu sebeple her bakımdan dünyanın en küçük ülkesi unvanına sahiptir. Vatikan nüfusunun yaklaşık 1000 kişiden oluştuğu bilinmektedir. Bu kişilerin çoğunluğunu Papa’ya bağlı olan din adamları ve Papa’nın güvenliğini sağlayan askerler oluşturmaktadır. Her ülkenin başkenti olduğundan bu küçük ülkenin başkenti de aynı isme sahip olan Vatikan şehridir.

Halihazırda dünyanın en küçük toprak parçasına sahip olan Vatikan şehri 44 kilometrekarelik bir bölgede yer alır. Bu nedenle ülkenin tek şehridir.

Vatikan dünyanın en çok turist akınına uğrayan ülkelerinden biridir. Nüfusunun az olması dikkat çekse de milyonlarca turisti ağırlar. Doğal olarak bölge daima aktif ve kalabalığın yoğun olduğu bir yerdir.