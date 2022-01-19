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  4. Dünyanın en pahalı evi “Villa Aurora” satılamadı! Fiyatı yeniden düzenlenecek

Dünyanın en pahalı evi “Villa Aurora” satılamadı! Fiyatı yeniden düzenlenecek

19.01.2022 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya’nın başkenti Roma’da 16. yüzyılda inşa edilen ve 471 milyon euro değer biçilerek açık arttırmaya çıkarılan “Villa Aurora” satılamadı. Villa, Nisan ayında fiyatı yüzde 20 düşürülerek tekrar açık artırmaya sunulacak.

Dünyanın en pahalı evi “Villa Aurora” satılamadı! Fiyatı yeniden düzenlenecek

İtalya’nın başkenti Roma’da 16.yüzyılda inşa edilen ve İtalyan bir aileye ait olan Villa Auora, ülkede "asrın müzayedesi" olarak adlandırılan açık artırmayla satışa çıkarıldı. Online olarak gerçekleştirilen açık artırmada Villa Auora’nın minimum açılış fiyatı 353 milyon euro olarak belirlendi. Ancak 471 milyon euro değer biçilerek 353 milyon euro fiyatla başlatılan açık arttırmaya bugüne kadar teklif verilmediği duyuruldu. Villanın 7 Nisan’da açılış fiyatının yüzde 20 düşürülerek 282 milyon 600 bin euroya satışa sunulacağı belirtildi.

İTALYAN RESSAMIN ESERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

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Villa Aurora’nın satışı tamamlanırsa dünyanın en pahalı evlerinden biri olacağı belirtilirken, villanın bu kadar değerli olması, İtalyan ressam Caravaggio’nun 1597 tarihli freskini barındırmasından kaynaklanıyor. Ayrıca İtalyan basınında villanın talipleri arasında Bill Gates ve Brunei Sultanı’nın da yer aldığı ifade ediliyor. Ülkede, İtalyan tarihi ve kültürünün önemli bir mirasının yabancılara satılması ihtimali de tepki çekti. Villanın satışına karşı çıkan bazı İtalyanlar, sosyal medya platformları üzerinden "S.O.S. Kültür Satışta" başlıklı bir imza kampanyası başlattı. Satışa karşı çıkanlar, villayı Kültürel Kültür Bakanlığının almasını istiyor. Ancak Bakanlığın villayı satın alması için yıllık bütçesinin yaklaşık dörtte birini bu satışa ayırması gerekiyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İtalya
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