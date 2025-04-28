Dünyanın en pahalı futbolcusu kimdir? En pahalı transfer rekoru

Ocak 2025 tarihi itibarıyla dünyanın en değerli 100 futbolcusu arasında yer alabilmek için en az 50 milyon euro piyasa değerine ulaşmış olmak gerekmektedir. Günümüzde ise dünya çapında bu değere ulaşan ve hatta aşan futbolcu sayısı 122 olarak bilinmektedir. Bu sayı kasım ayında yapılan ölçüm dönemine kıyasla 2 kat artış göstermiştir. En değerli olarak görülen oyuncuların 57 tanesi hâlâ Premier League’de yarışmaya devam etmektedir. Diğer liglere bakıldığında ise farklı değişimlerin olduğu görülmektedir.

La Liga’da 23, Bundesliga ve Serie A’da 15’er, Ligue 1’de 8, Liga Portugal’da 2, Süper Lig’de 1 ve Brezilya Série A’da 1 oyuncu bu listede yer almaktadır. Suudi Arabistan Pro Ligi’nden ise listede yer alan herhangi bir oyuncu bulunmamaktadır.

Dünyanın en pahalı futbolcusu kimdir?

Futbol camiasındaki başarılı ve yıldız isimlerin piyasa değerleri göstermiş oldukları performans ve gelecekteki potansiyelleri doğrultusunda sürekli olarak güncellenmektedir. Transfermarkt verilerine göre dünyanın en değerli futbolcuları listesi aynı zamanda genç yeteneklerin de yükselmesiyle dikkat çekmektedir. Bu da günümüzde en başarılı futbolcuların gelecek vadeden gençlerden oluştuğunu göstermektedir.

Dünyanın en pahalı futbolcuları şu şekilde sıralanabilir:

1. Erling Haaland (Manchester City)

Norveç uyruklu golcü Erling Haaland, güçlü fiziği, iş bitiriciliği ve istikrarlı devam eden performansı sayesinde Manchester City kulübünün en büyük kozlarından biri olarak bilinmektedir. Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi’nde attığı gollerle kulübüne büyük başarılar getiren Haaland, 200 milyon Euro’luk piyasa değeriyle zirvede en değerli futbolcu konumundadır. Oyuncunun henüz genç yaşlarında oluşu ise oldukça dikkat çekici bir konumda olduğunu göstermektedir.

2. Vinícius Júnior (Real Madrid)

Brezilyalı yıldız Vinícius Júnior, yüksek hızı ve teknik becerileri sayesinde Real Madrid takımının öne çıkan isimlerinden biridir. Bilhassa büyük maçlarda gösterdiği performansla birlikte kendisinden özel bir yetenek olarak bahsedilmektedir. Şampiyonlar Ligi’nde ve La Liga’da istikrarlı bir performans gösteren ünlü oyuncu Haaland ile zirveyi paylaşmaktadır.

3. Lamine Yamal (FC Barcelona)

Genç futbolcu Lamine Yamal, futbol camiasının gelecekteki en büyük yıldızlarından biri olarak gösterilmektedir. FC Barcelona altyapısından yetişen ve kısa zamanda A takıma yükselen genç yeteneğin yüksek top kontrolü, oyun zekası ve olgun oyun şekli dikkat çekmektedir. Güncel 180 milyon Euro’luk piyasa değeri ise gelecekte kadar büyük bir potansiyele sahip olduğunu göstermektedir.

4. Jude Bellingham (Real Madrid)

İngiliz uyruklu orta saha oyuncusu olan Jude Bellingham, Real Madrid takımının ilk sezonundan beri takımı sırtlayan isimlerden biri olarak öne çıkmaktadır. Saha içerisinde gösterdiği liderlik, savunma ve hücum teknikleri arasında kurduğu köprü ve attığı kritik goller sayesinde takım taraftarlarının da oldukça sevdiği futbolculardan biridir. Bellingham’ın güncel değeri 170 milyon Euro olarak belirlenmiş durumdadır. Bu onu dünyanın en değerli futbolcuları arasına yerleştirmektedir.

5. Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain)

Fransız uyruklu ünlü yıldız Kylian Mbappé, senelerdir zirvede kalmayı başaran başarılı isimlerden biridir. PSG takımındaki formasıyla ligde ve Avrupa arenasında gösterdiği yüksek performans sayesinde futbol devleri arasındaki yerini sağlamlaştırmıştır. Günümüzde 160 milyon Euro’luk değeri sayesinde dünyanın en değerli oyuncularından biri olarak sayılmaktadır.