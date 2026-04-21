Dünyanın en pahalı kavunu: 28 bin lira! Masaj yaparak yetiştiriliyor

Bahar aylarının gelişiyle birlikte dünyanın birçok yerinde ilk hasat heyecanı başlarken, Japonya’dan gelen bir ürün fiyatıyla dikkatleri üzerine çekti. Sıradan bir yaz meyvesi olarak bilinen kavun, Japonya’da adeta bir lüks sembolüne dönüşüyor.

Sedef Karatay Bingül

Ülkenin Hokkaido bölgesindeki Yubari kasabasında yetiştirilen 'Yubari Kral Kavunu', tanesi yaklaşık 28 bin liradan alıcı buluyor.

TARLADA DEĞİL, KUSURSUZ SERALARDA YETİŞİYOR

Yubari Kral Kavunu’nun bu denli pahalı olmasının arkasında, üretim sürecindeki titizlik yatıyor. Bu özel kavunlar açık tarlada değil; sıcaklık ve nemin bilgisayar sistemleriyle sürekli kontrol edildiği özel seralarda yetiştiriliyor.

Çiftçiler, en ufak iklim değişikliğinde bile seranın ayarlarını manuel olarak düzenliyor. Böylece kavunlar, büyüme süresince ideal koşullardan hiç sapmadan gelişiyor.

HER GÜN ELDİVENLE MASAJ YAPILIYOR

Kavunun dış yüzeyindeki simetrik ağ yapısı, kalite göstergesi olarak kabul ediliyor. Bu kusursuz görünümü elde etmek için çiftçiler her gün beyaz eldivenlerle kavunlara nazikçe masaj yapıyor.

Ayrıca güneş ışınlarının kabukta leke oluşturmaması için her kavuna özel kağıt şapkalar takılıyor. En küçük bir kusur bile ürünün 'Kral' kategorisinden düşmesine neden oluyor.

TEREYAĞI KIVAMINDA DOKU, YOĞUN AROMA

Yubari kavununu benzersiz kılan bir diğer unsur ise lezzeti. Volkanik kül açısından zengin toprakta yetişmesi, meyveye yoğun mineral içeriği kazandırıyor.

Özel sulama teknikleri sayesinde iç dokusu neredeyse ağızda eriyen bir tereyağı kıvamına ulaşıyor. Şeker oranı (Brix değeri) ve aroması dengeli olan bu kavun, bulunduğu ortamı kısa sürede yoğun bir kokuya büründürebiliyor.

LÜKS HEDİYENİN ZİRVESİ

Japon kültüründe Yubari Kral Kavunu yalnızca bir meyve değil, aynı zamanda prestijli bir hediye. Özellikle 'Chugen' adı verilen geleneksel hediyeleşme döneminde üst düzey saygı göstergesi olarak sunuluyor.

Hasadın ilk ürünleri ise her yıl açık artırmaya çıkarılıyor. 2026 sezonunda ilk iki kavun, yaklaşık 45 bin dolara alıcı bularak bir kez daha rekor kırdı.

Bu yüksek fiyatlı satışlar çoğu zaman ticari bir strateji olarak değerlendirilirken, bazı işletmeler bu özel kavunları seçkin müşterilerine sunarak marka prestijlerini artırmayı hedefliyor.

Kısacası Japonya’da bir kavun, yalnızca bir meyve değil; emek, estetik ve kültürel değerin birleştiği lüks bir deneyim olarak görülüyor.

kavun Japonya
