YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Yöresel Tarifler

Dünyanın en pahalı sakızı: Kendiliğinden yetişiyor, kilosu 10 bin lirayı buluyor!

Anadolu’nun topraklarında kendiliğinden yetişen kenger bitkisinden elde edilen doğal sakız, son dönemde hem fiyatıyla hem de sağlığa faydalarıyla dikkat çekti. İşte hakkında bilinmesi gerekenler...

Dünyanın en pahalı sakızı: Kendiliğinden yetişiyor, kilosu 10 bin lirayı buluyor!
Sedef Karatay Bingül

El işçiliğiyle üretilen kenger sakızı, kilogram bazında 3 bin TL’den başlayıp 10 bin TL’ye kadar alıcı bulabiliyor.

Doğal ve katkısız yapısıyla öne çıkan bu ürün, özellikle alternatif sağlık arayışında olanların ilgisini çekmiş durumda.

KENGER SAKIZI NEDİR?

Kenger sakızı, kenger bitkisinin özünden elde edilen doğal bir üründür. Kirli beyaz, krem rengi ile açık kahverengi arasında rengi ve yoğun kıvamıyla bilinen bu sakız, ilk çiğnendiğinde acımtırak ve aromatik bir lezzet sunar. Anadolu’nun özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde yaygın olarak üretilir.

Dünyanın en pahalı sakızı: Kendiliğinden yetişiyor, kilosu 10 bin lirayı buluyor! 1

SAĞLIĞA FAYDALARIYLA ÖNE ÇIKIYOR

Kenger sakızı, içerdiği antioksidanlar sayesinde birçok fayda sunduğu düşünülen doğal ürünler arasında yer alıyor.

UZMANLARA GÖRE ÖNE ÇIKAN ETKİLERİ ŞÖYLE:

Sindirim sistemini destekler: Hazımsızlık, gaz ve mide problemlerine karşı yardımcı olabilir.

Bağışıklığı güçlendirir: Antioksidan içeriği sayesinde hastalıklara karşı direnci artırabilir.

Ağız ve diş sağlığını korur: Diş etlerini güçlendirmeye ve ağız kokusunu azaltmaya yardımcı olur.

Enerji verir: Günlük yorgunluğu azaltarak daha zinde hissetmeye katkı sağlayabilir.

İltihap karşıtı etki: Vücutta oluşan iltihaplanmalara karşı destekleyici olabilir.

Not: Bu etkiler geleneksel kullanıma dayanır; ciddi sağlık sorunlarında mutlaka doktora danışılmalıdır.

Dünyanın en pahalı sakızı: Kendiliğinden yetişiyor, kilosu 10 bin lirayı buluyor! 2

NE KADAR SÜRE ÇİĞNENMELİ?

Kenger sakızı genellikle 10 ila 30 dakika arasında çiğnenir. İlk başta yoğun olan aroması zamanla azalır. Gün içinde birkaç kez tüketilebilir ancak aşırı çiğneme dişlerde hassasiyete yol açabilir.

FARKLI KULLANIM ALANLARI

Kenger sakızı sadece çiğnenerek tüketilmez.

Farklı şekillerde de kullanılabilir:

  • Doğal sakız olarak çiğnenir
  • Sıcak suyla demlenerek çay yapılabilir
  • Tatlı ve hamur işlerinde aroma verici olarak kullanılabilir

Ayrıca kenger bitkisinden elde edilen kenger kahvesi de oldukça popülerdir ve kilogram fiyatı 1000–1500 TL arasında değişmektedir.

Dünyanın en pahalı sakızı: Kendiliğinden yetişiyor, kilosu 10 bin lirayı buluyor! 3

NASIL ÜRETİLİYOR?

Toplanan kenger özleri, tamamen geleneksel yöntemlerle temizlenir. Soğuk suyla yıkanır, taşla dövülür ve sıcak suda bekletilerek yabancı maddelerden arındırılır. Bu zahmetli süreç, ürünün değerini artıran en önemli faktörlerden biridir.

Mynet Anket Kenger Sakızı Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?
Ankete Katılım Sayısı SEN DE KATIL
Anketi Göster
Sağlık için faydalı buluyorum.
Fiyatı çok yüksek, almak istemem.
Doğal ürünlere daha fazla ilgi göstermeliyiz.
Kenger sakızını hiç denemedim.
Bu anket 11 saat 18 dakika sonra sonlanacaktır.
Tüm Anketler

FİYATI NEDEN BU KADAR YÜKSEK?

Kenger sakızının yüksek fiyatlı olmasının başlıca nedenleri:

  • Doğada sınırlı miktarda bulunması
  • Toplama ve işleme sürecinin zahmetli olması
  • Tamamen doğal ve katkısız olması

Tane fiyatı yaklaşık 30 TL civarındayken, kilogram fiyatı kaliteye göre 3 bin TL ile 10 bin TL arasında değişebiliyor.

Dünyanın en pahalı sakızı: Kendiliğinden yetişiyor, kilosu 10 bin lirayı buluyor! 4

EN ÇOK NEREDE YETİŞİYOR?

Türkiye, kenger bitkisi açısından oldukça zengin bir coğrafyaya sahip.

En yoğun üretim yapılan bölgeler:

  • Hakkari
  • Şanlıurfa
  • Adıyaman
  • Elazığ
  • Malatya
  • Van
  • Gaziantep
  • Sivas
  • Kahramanmaraş

Özellikle yüksek rakımlı dağlar ve bozkır alanlar, en kaliteli kengerlerin yetiştiği yerler olarak biliniyor.

Dünyanın en pahalı sakızı: Kendiliğinden yetişiyor, kilosu 10 bin lirayı buluyor! 5

Kenger sakızı, hem geleneksel hem de doğal bir alternatif olarak öne çıkıyor. Sağlığa katkıları ve benzersiz aromasıyla giderek daha fazla kişinin ilgisini çekiyor. Ancak her doğal üründe olduğu gibi, bilinçli ve ölçülü tüketim büyük önem taşıyor.

Anahtar Kelimeler:
sakız Anadolu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.