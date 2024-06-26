Dünyanın en seksi kadını seçilmişti! Ashley Graham Yunanistan tatilinden peş peşe paylaştı! Bikini üstü küçük geldi

Maxim dergisi tarafından dünyanın en seksi kadını olarak seçilen Ashley Graham sosyal medyadaki paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Büyük beden modeli olan Ashley Graham, geçtiğimiz senelerde ikiz bebeklerini kucağına almış olmasına rağmen podyumlardan uzak kalmadı.

TATİL POZLARINI PEŞ PEŞE PAYLAŞTI

Üç çocuk annesi olan Amerikalı model, şu sıralar yine podyumların en çok aranan isimleri arasında. Şimdilerde Yunanistan'da tatil yapan ünlü model tatilden karelerini peş peşe paylaştı.

Siyah beyaz bikinisiyle pozlar veren ünlü modele bikini üstünün küçük gelmesi ise dikkatlerden kaçmadı. Büyük beden modelin bikini üstünden göğüsleri adeta taştı.

YORUM YAĞDI

Ünlü isme sosyal medyada; 'Mayosu küçük mü gelmiş?', 'Bu kadar doğal görünmesine bayılıyorum', 'En muhteşem, en güzel, en sıcak', 'Çok güzel' gibi yorumlar yapıldı.

Daha önce "12 yaşımdayken kendi bedenimden utandırıldım" diyerek zorbalığa maruz kaldığını açıklayan ünlü model her kadının bedeniyle barışık olması için sık sık tavsiyelerde bulunuyor.

İddialı tarzıyla adından söz ettiren ünlü model geçtiğimiz sene 'Uluslararası Yılın Kadın Modeli' seçilmişti.





