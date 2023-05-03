'Dünyanın en seksi kadını' seçilmişti! Kıvrımlarıyla MET Gala'da ezber bozdu

Sports Illustrated Swimsuit'e kapak olan ilk büyük beden manken Ashley Graham kıvrımlı vücuduyla adından söz ettiren pozlar veriyor.

Maxim tarafından "Dünyanın en seksi 100 kadını" listesinde birinci sıraya oturan Graham MET Gala'ya oldukça iddialı bir kıyafetle gitti.

Dünyanın ilk büyük beden modeli olarak ünlenen Ashley Graham, sıfır beden modellerin akın ettiği galada kıvrımlarıyla resmen ezber bozdu. Hem kıvrımlarını hem de göğüslerini ön plana çıkaran elbisesiyle bol bol poz veren modele yorum yağdı.

Bazı sosyal medya takipçileri Graham'a "Sadece merak ediyorum, Karl'ın "Kimse kıvrımlı kadınları görmek istemiyor" yorumu hakkında ne düşünüyorsunuz?" dedi.

MET Gala, 2019 yılında 85 yaşında vefat eden modacı Karl Lagerfeld'nın çalışmalarını onurlandırmaya adanmıştı.



