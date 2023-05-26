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  4. Dünyanın en seksi kadını seçilmişti! Olivia Culpo göğüs dekoltesiyle nefes kesti

Dünyanın en seksi kadını seçilmişti! Olivia Culpo göğüs dekoltesiyle nefes kesti

25.05.2023 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2019 yılında dünyanın en seksi kadını seçilen Olivia Culpo sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. ABD eski güzellik kraliçesi ve oyuncu Culpo göğüs dekolteli pozlarıyla adeta nefes kesti.

Dünyanın en seksi kadını seçilmişti! Olivia Culpo göğüs dekoltesiyle nefes kesti

ABD’nin eski güzellik kraliçesi Olivia Culpo, Cannes Film Festivali'ne katıldı. Bir dönem dünyanın en seksi kadını seçilen güzel model, göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti. Ünlü ismin Instagram hesabından paylaştığı dekolteli pozları takipçileri tarafından çok beğenildi.

dünyanın-en-seksi-kadını

Instagram'da 5 milyonu aşkın takipçisi bulunan Culpo festivalde dikkat çeken bir elbise tercih etti.

olivia-culpo-göğüs-dekoltesi

31 yaşında olan Culpo 2012 yılında Miss Universe güzellik yarışmasında birinci olmuştu.

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Ünlü isim tacını 2011 Miss Universe güzeli Leila Lopes'ten devralmıştı.

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Culpo 2019 yılında ise dünyanın en seksi kadını seçilmişti.

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İrlandalı bir anne ve ABD'li bir babanın kızı olan yıldız, Boston Üniversitesi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

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