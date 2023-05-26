Dünyanın en seksi kadını seçilmişti! Olivia Culpo göğüs dekoltesiyle nefes kesti

ABD’nin eski güzellik kraliçesi Olivia Culpo, Cannes Film Festivali'ne katıldı. Bir dönem dünyanın en seksi kadını seçilen güzel model, göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti. Ünlü ismin Instagram hesabından paylaştığı dekolteli pozları takipçileri tarafından çok beğenildi.

Instagram'da 5 milyonu aşkın takipçisi bulunan Culpo festivalde dikkat çeken bir elbise tercih etti.

31 yaşında olan Culpo 2012 yılında Miss Universe güzellik yarışmasında birinci olmuştu.

Ünlü isim tacını 2011 Miss Universe güzeli Leila Lopes'ten devralmıştı.

Culpo 2019 yılında ise dünyanın en seksi kadını seçilmişti.

İrlandalı bir anne ve ABD'li bir babanın kızı olan yıldız, Boston Üniversitesi'nde oyunculuk eğitimi aldı.