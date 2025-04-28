Dünyanın en sinirli ülkeleri hangileri? İşte öfke seviyesi en yüksek 10 ülke

Dünyanın en sinirli ülkelerinin sıralanıp paylaşılan söz konusu listede Türkiye'nin sıralamadaki yeri ve en sinirli ülkeler arasındaki beklenmedik sıralamalar dikkat çekmektedir. Bu kapsamda dünyanın en sinirli ülkeleri listesinde yer alan ülkeler merak edilmektedir.

Öfke seviyesi en yüksek 10 ülke

Öfke hissetmek kontrol edilebilir seviyelerde olduğunda kişileri koruyan ve hayati anlamda ihtiyaç duyulan bir duygudur. Dünyadaki pek çok olgu gibi öfkenin dae fazlası oldukça tehlikeli olabilen bir olgudur.

Washington’da yer alan bir Amerikan analitik ve danışmanlık kurumu, belirli aralıklarla bir rapor düzenlemektedir. Bu raporlar kişilerin olumlu ve olumsuz günlük yaşam deneyimlerinin anlık durumunu göstermektedir. Sorular evet-hayır cevabı içerirken, katılımcıların gün içerisindeki fiziksel acı, endişe, üzüntü, stres ve öfke gibi duyguları hangi sıklıkla hissedip hissetmediği incelenmektedir. Bu konu hakkındaki çalışmaların yapılmaya başlandığı zamandan beri öfke oranlarının rekor seviyede olduğu belirtilmektedir.

100 ülkenin yer aldığı ve kapsamlı bir inceleme sonucunda elde edilen bilgilere göre, Türkiye'de yaşayan kişilerin yaklaşık %48'inin sık sık sinirlendiği belirtilmektedir. Bu orana göre Türkiye, Avrupa'nın en sinirli ülkesi olarak öne çıkarken, dünya genelinde ise ikinci sırada yer almaktadır.

Yapılan araştırma sonucunda dünyanın en sinirli ülkesi %49 oranla Lübnan olmuştur. Türkiye’yi Ermenistan takip ederken, Irak, Afganistan, Ürdün, Mali ve Sierra Leone gibi ülkeler de listenin ilk 10 sıralarında yer almıştır.

Araştırmaya göre en sinirli ülkeler şu şekildedir:

1- Lübnan

2- Türkiye

3- Ermenistan

4- Irak

5- Afganistan

6- Ürdün

7- Mali

8- Sierra Leone

9- Ekvator Ginesi

10- Nijerya

Öfkeyle nasıl başa çıkılır?

Öfke durumu ortaya çıktığında yapılabilecek en iyi şey onu kontrol altına almaktadır. Öfkeyle nasıl başa çıkılacağı ise merak konusudur. Öfke kontrolü için uygulanması gereken adımlar ise şu şekilde sıralanabilir: