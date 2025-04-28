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Dünyanın en sinirli ülkeleri hangileri? İşte öfke seviyesi en yüksek 10 ülke

Bir araştırma kurumu tarafından paylaşılan raporda yer alan bilgilere göre dünyanın en sinirli ülkeleri sıralanmaktadır. Ülkelerin duygusal anlamdaki durumlarını inceleyen raporda ülkemizin hangi konumda olduğu da merak edilmektedir. Dünyanın en sinirli ülkeleri hangileri? İşte öfke seviyesi en yüksek 10 ülke.

Dünyanın en sinirli ülkeleri hangileri? İşte öfke seviyesi en yüksek 10 ülke
Defne Vera Şahin

Dünyanın en sinirli ülkelerinin sıralanıp paylaşılan söz konusu listede Türkiye'nin sıralamadaki yeri ve en sinirli ülkeler arasındaki beklenmedik sıralamalar dikkat çekmektedir. Bu kapsamda dünyanın en sinirli ülkeleri listesinde yer alan ülkeler merak edilmektedir.

Öfke seviyesi en yüksek 10 ülke

Öfke hissetmek kontrol edilebilir seviyelerde olduğunda kişileri koruyan ve hayati anlamda ihtiyaç duyulan bir duygudur. Dünyadaki pek çok olgu gibi öfkenin dae fazlası oldukça tehlikeli olabilen bir olgudur.

Washington’da yer alan bir Amerikan analitik ve danışmanlık kurumu, belirli aralıklarla bir rapor düzenlemektedir. Bu raporlar kişilerin olumlu ve olumsuz günlük yaşam deneyimlerinin anlık durumunu göstermektedir. Sorular evet-hayır cevabı içerirken, katılımcıların gün içerisindeki fiziksel acı, endişe, üzüntü, stres ve öfke gibi duyguları hangi sıklıkla hissedip hissetmediği incelenmektedir. Bu konu hakkındaki çalışmaların yapılmaya başlandığı zamandan beri öfke oranlarının rekor seviyede olduğu belirtilmektedir.

100 ülkenin yer aldığı ve kapsamlı bir inceleme sonucunda elde edilen bilgilere göre, Türkiye'de yaşayan kişilerin yaklaşık %48'inin sık sık sinirlendiği belirtilmektedir. Bu orana göre Türkiye, Avrupa'nın en sinirli ülkesi olarak öne çıkarken, dünya genelinde ise ikinci sırada yer almaktadır.

Yapılan araştırma sonucunda dünyanın en sinirli ülkesi %49 oranla Lübnan olmuştur. Türkiye’yi Ermenistan takip ederken, Irak, Afganistan, Ürdün, Mali ve Sierra Leone gibi ülkeler de listenin ilk 10 sıralarında yer almıştır.

Araştırmaya göre en sinirli ülkeler şu şekildedir:

  • 1- Lübnan
  • 2- Türkiye
  • 3- Ermenistan
  • 4- Irak
  • 5- Afganistan
  • 6- Ürdün
  • 7- Mali
  • 8- Sierra Leone
  • 9- Ekvator Ginesi
  • 10- Nijerya

Öfkeyle nasıl başa çıkılır?

Öfke durumu ortaya çıktığında yapılabilecek en iyi şey onu kontrol altına almaktadır. Öfkeyle nasıl başa çıkılacağı ise merak konusudur. Öfke kontrolü için uygulanması gereken adımlar ise şu şekilde sıralanabilir:

  • Öfke anında kendinize nefes alacak zaman tanıyın. Ani bir öfke nöbeti esnasında kısa bir süreliğine de olsa kendinize zaman verin ve diyaframdan derin nefesler almaya başlayın. Bu sırada kendinize “rahatla”, “sinirlenecek bir şey yok”, “sakinleş” gibi olumlu telkinlerde bulunun.
  • Öfkenizi doğru şekilde aktarın. Öfkeyi dışa vurmamak içimize atmak her ne kadar sağlıksız bir şey olarak görülse de bunu doğru bir şekilde yapmak oldukça önemlidir. Yaşanılan öfke krizinin ilk etkileri bittikten ve sakinleşmeye başladıktan sonra kendinizi sakin ve açık bir şekilde ifade etmeye çalışın.
  • Öfkenizi sporla dışarı vurun. Spor, yürüyüş gibi insanın enerjisini yönetmesini sağlayan fiziksel aktiviteler mutlu ve rahatlık hissi sağlayan serotonin hormonunun salgılanmasını artırır. Bu da öfkeye neden olan stres ve gerginliğin azalması anlamına gelir.
  • Stresli olduğunuzu hissettiğinizde kısa molalar verin. Günlük yaşam esnasında öfkelenmenize yol açan belirli durumlar varsa böyle zamanlarda kendinize kısa bir mola verin. Birkaç dakikalık sessizlik düşüncelerinizi daha iyi tanımlamanıza ve sinirlendiren olayları daha rahat geçirmenize yardımcı olur.

  • Öfkelenmenize sebep olan duruma değil çözümlere odaklanın. Sinirlerinizi bozan durumlara odaklanmak yerine bunları nasıl yöneteceğinize odaklanmaya çalışın. Duygularınıza farklı bir açıdan işlemeyi öğrenmek kontrolü kaybettiğinizi hissettiğiniz durumlarla daha rahat baş edebilmenizi sağlar.

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Anahtar Kelimeler:
Ülke Öfke kontrolü sinirli
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