Dünyanın en soğuk yeri nerede ve kaç derece?

Dünya, birbirinden farklı hava koşullarının yaşandığı bir gezegendir. Bazı noktalardaki sıcaklıkların aşırı yüksek olmasıyla yaşamak oldukça imkansız hale gelir. Bazı yerlerde ise dondurucu soğuklarda hayatta kalmaya çalışılır. Dünyanın en sıcak ve en soğuk bölgelerinde yaşamaya çalışmak günümüzde bile doğanın ne kadar güçlü olduğunu gözler önüne serer. Dünyanın en soğuk yerleri dendiğinde Antarktika’dan Sibirya’ya kadar uzanan bir hattan bahsetmek mümkündür. Bu yerlerde yaşamak ise son derece zordur. Soğuk hava şartları insan sağlığını tehdit eder ve hayatta kalma savaşı verirken birçok alışkanlıklar değişir.

Dünyanın en soğuk yeri nerede?

Rusya'nın Saha Cumhuriyeti'nde yer alan Oymyakon köyü, dünyanın en soğuk yerleşim yeri olarak kabul edilir. Bu köydeki soğuk hava nedeniyle kalemlerdeki mürekkep donarken, piller güç kaybeder. Kış aylarındaki hava derecesi -52 ile -71 arasında değişiklik gösterirken, bu sert hava koşullarına rağmen köyde 500 kişinin yaşadığı bilinmektedir.

Köyde, banka, postane, okul ve uçak pistinin bile olduğu görülmektedir. Fakat kış aylarındaki zorlu şartlardan dolayı elektronik cihazlar ve otomobiller kullanım dışı kalmaktadır. Bu bölge hayvanlar da dahil olmak üzere yaşayan herkes için oldukça zorlu şartlara sahiptir. Coğrafyadaki soğukluğun aksine bölgede sıcakkanlı ve güler yüzlü insanlar öne çıkmaktadır.

Oymyakon köyüne ulaşım oldukça zor şartlarda gerçekleştirilmektedir. Yakutsk şehrinden 2 gün süren ve oldukça engellerle dolu bir seyahat sonrasında köye ulaşabilmektedir. Bölgedeki hava şartlarından dolayı arabaların bozulmaması için arabalar sürekli çalışır halde bırakılır. Aynı zamanda benzin istasyonları da 24 saat boyunca hizmet verir.

Köy hakkındaki bilgilerin yanı sıra ironik olan bir durum ise köyün isminin Yakutça dilinde 'donmayan su' anlamına gelmesidir. Bu köyde yerler tamamen donuk ve buzlanmış yapıda olduğu için evlere borular aracılığıyla su taşınması imkansız durumdadır. Bu nedenle de bölgedeki tuvaletler dışarıda konumlanmaktadır.

Bölgede buzdolabına ve derin donduruculara ihtiyaç duyulmamaktadır, zira satılan her ürün zaten donmuş haldedir. İnsanlar çamaşırları dışarı asarlar ve daha sonra donmuş olarak geri alırlar.

Bölgedeki zeminin donuk olması nedeniyle ölen insanların gömülmesi de oldukça sorunlu bir konudur. Cenaze törenleri yapılmadan önce toprağı ısıtmak gerektiğinden büyük çapta ateşler yakılmaktadır.

Köyde yaşayan insanların geçim kaynakları arasında donmuş nehirlerin altından çıkardıkları balıklar yer alır. Bölgedeki topraklar donuk halde olduğundan tarıma uygun değildir. Bu nedenle köyde yaşayan vatandaşlar gelirlerini hayvancılık ya da ısıtma araçları gibi belediye işleriyle uğraşarak elde etmektedir.

Köydekiler çoğunlukla somon, alabalık ve at ciğeri tüketmektedir. Uzman doktorlar halkın yetersiz beslenmeden dolayı bir sorun yaşamadığını, tükettikleri gıdaların yüksek oranda mikro besin içerdiğini belirtmektedir.

Halk, yaşadıkları yapıların ısı yalıtımına sahip olmasından dolayı evlerinde hiç üşümeden zaman geçirebilmektedir. Köyde kaydedilen en düşük sıcaklık -71 olarak bilinmektedir. Kış aylarında sadece 3 saat gündüz yaşanmaktadır.

Bölgedeki tüm zorlu yaşam koşullarına rağmen hayat oldukça olağan bir şekilde akar; insanlar işlerine, çocuklar ise okullarına devam ederler. Sıcaklıkların -52 derecenin altına düşmesiyle okullar tatil edilmektedir.

Dünyadaki birçok tur şirketi, soğuk ve otantik meraklısı turistlere aşırı soğuk hava şartlarını göstermek için Oymyakon'a seyahatler düzenlemektedir. Buraya seyahat edecek kişiler ise gitmeden önce ciddi önlemler alırlar.