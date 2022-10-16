''Dünyanın en tuhaf balığı!'' Üç tonluk devasa yaratık dünya rekoru kırdı

Kuzey Atlantik'in yüzeyinde 'görkemli' bir güneş balığı cesedi bulunduktan sonra yeni bir dünya rekoru kırıldı. Yumru kafalı güneş balığı olarak da bilinen devasa yaratık, aslında neredeyse bir yıl önce Aralık 2021'de keşfedildi, ancak çalışmanın onayı ancak şimdi çıktı.

YERLİLER TAŞIDI

Devasa yaratık, Kuzey Atlantik Okyanusu'ndaki Azor Adaları'ndaki Faial Adası açıklarında ölü bulundu. Kar amacı gütmeyen koruma Atlantik Naturalist Derneği'ne göre, araştırmacılar cesedi analiz etmeye başlamadan önce yerel halk tarafından incelenmek üzere kıyıya götürüldü.

KİLOSU AKILLARA DURGUNLUK VERDİ

Raporun ayrıntıları Journal of Fish Biology'de 11 Ekim Salı günü yayınlandı. Derin deniz canavarı, neredeyse 4 metre genişliğinde ve 3,5 metre uzunluğunda bir kuyrukluydu. Kilosu ise akıllara durgunluk verdi çünkü neredeyse üç tondu.

REKORU ALTÜST ETTİ

Balığın DNA'sı ve mide içeriği üzerinde daha fazla araştırma yapılırken, baş araştırmacı José Nuno Gomes-Pereira tarafından "görkemli bir örnek" olarak tanımlandı. Guinness Dünya Rekorları'na göre, 1996 yılında Japonya kıyılarında bulunan ve 2.300 kg'a düşüren başka bir Güneşbalığı'nın elinde tuttuğu rekor, garip görünümlü yırtıcının 3 tonluk ağırlığıyla altüst oldu.

SEBEBİ ŞEKLİ DEĞİL

Yaygın inanışın aksine, güneş balıkları yan taraftan daire gibi göründükleri için bu şekilde adlandırılmamıştır. Bunun yerine, okyanusun derinliklerine uzun dalışlardan sonra, güneş ışınlarında yeniden ısınmak için suyun yüzeyinde yüzerler. Dünya okyanuslarında bulunabilmelerine rağmen, güneş balıklarının sayıları tam olarak bilinmemektedir.

