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  4. Ölüm Köprüsü adı verilmişti! 50 kişilik turist grubunun geçtiği köprü bir anda yıkıldı... İki turiste mezar oldu

Ölüm Köprüsü adı verilmişti! 50 kişilik turist grubunun geçtiği köprü bir anda yıkıldı... İki turiste mezar oldu

15.10.2022 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sırbistan'daki Ovčarsko Kablar Boğazı üzerindeki köprü yerli halk arasında “Ölüm Köprüsü” adıyla biliniyordu. Tahta sıralar ve ince iki ipten oluşan köprü 50 kişilik turist grubunun geçişine dayanamayarak bir anda çöktü. Turistler köprünün çökmesiyle birlikte soğuk suya düşerken iki turistin hayatını kaybettiği açıklandı.

Sırbistan'daki Ovčarsko Kablar Boğazı üzerindeki köprü bir anda çöktü. Güvenlik kamerası görüntüleri saniye saniye köprünün çökme anını ve turistlerin düşüşünü kaydetti. Karşıdan karşıya geçmeye çalışan 50 kişilik turist kafilesinden 2 kişinin öldüğü, 10 kişinin ise yaralanarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

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Sırbistan’daki yetkililer o sırada ziyaretçilere kapalı olduğunu söyledi. Köprünün 50 kişilik aşırı yük nedeniyle yıkıldığı belirtilirken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Yerel basında yer alan haberlere göre turist kafilesinin Sırp manastırları gezdikleri sırada olay meydana geldi.

Turistler nehrin karşı kıyısındaki Jovanje manastırına ulaşmak için köprüyü kullanıyorlardı.Turistlerin yanında bulunan rahip, onları küçük gruplar halinde köhne geçidi geçmeleri konusunda uyarmıştı. Ancak rahibin uyarısını dikkate almayan turistler toplu olarak köprüden geçmek istedikleri sırada çökme yaşandı.

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CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

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Yerel basın, yaralıların yakınlardaki Cacak kasabasındaki hastaneye kaldırıldığını söyledi. İki kadının cansız bedenleri, çöken köprünün halatlarına dolandıktan sonra trajik bir şekilde nehirde bulundu. Raporlara göre, ziyaretçilerin köprüyü kullanmasını engellemek için köprünün her iki tarafında da herhangi bir uyarı levhası yoktu.

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Sırbistan köprü
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