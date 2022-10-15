Avlanmak için ormana gitmişti! Ateş ettiği bufalo intikamını çok kötü aldı... Görüntüler gündem oldu

Meksikalı bir avcı grubunun Arjantin'in merkezindeki Entre Ríos kentine düzenledikleri gezi korkunç anlara sahne oldu. Avcılık Federasyonu Başkanı Mario Canales, gezi sırada bir avlamak istediği bir bufalonun saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Avcı arkadaşlarının yardım etmeye çalıştığı 64 yaşındaki adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saniye saniye kaydedilen görüntülerde bufalo, Canales’i önce metrelerce kovaladı yakaladığında ise saldırdı.

ATEŞ EDİNCE DİKKATİNİ ÇEKTİ

Mario Canales ve bir arkadaşı yaklaşık bir tonluk bufalodan 30 metre uzakta diz çökerek bir tüfeği ateşledi. Bufalo saldırıdan kurtulmayı başarınca kendisine ateş eden adamdan intikam almak istedi ve onu kovalamaya başladı. Gruptaki diğer kişiler tüfeklerine sarılarak Canales’i kurtarmak istedi. Ancak 5 el ateş edilmesine rağmen bufola Canales’i ölümcül bir şekilde yaraladı.

KAMYONETLE HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Arjantinli haber kuruluşu Pagina 12’in bildirdiğine göre avcı grubunun yanında cep telefonu olmadığı için ambulans çağıramadı ve ekip Canales’i bir kamyonetin arkasında hastaneye götürdü. Yapılan otopside Canales'in birden fazla kaburga ve göğüs kemiği kırığı ve ayrıca karnına aldığı darbeler olduğu ortaya çıktı.



